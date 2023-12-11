Понедельник, 11 Декабря 2023 11:35

АрмИнфо. С сегодняшнего дня банки, кредитные организации, операторы энергетической, водной и телекоммуникационной сфер с требованием о конфискации суммы, не превышающей 2 млн. драмов, будут подавать заявления нотариусам, а не в суд. Об этом написал председатель председатель Высшего судебного совета (ВСС) Армении Карен Андреасян на своей странице в соцсети Facebook.

<В результате этого процесса нагрузка на судей снизится примерно на 90%. Иными словами, у судей, имеющих 2000-4000 дел в гражданских судах, следующей весной будет 200-300 дел (столько же, сколько в развитых европейских странах).

Следовательно, гражданские дела в судах первой инстанции будут длиться не годы, а несколько месяцев с середины 2024 года. Эта реформа заняла около года, так как потребовала изменения законодательства, разработки новой компьютерной программы, совмещения нотариальных и исполнительных программ, а также переподготовки нотариусов>, - отметил он.