|Арарат Мирзоян на СМИД ЕС коснулся ключевых вопросов политического диалога Армения-Евросоюз и безопасности
|Несмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна: Глава французской делегации в ПАСЕ
|В Армении стартовал прием заявлений на назначение пенсий арцахцам
|Оппозиционер: аппетиты Алиева будут расти
|Французский чиновник: Возложение COP29 на Азербайджан было бы позором для международного сообщества
|Макрон в своем выступлении, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, упомянул Армению
|Депутат НС РА от партии власти: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть о мире, а не о реванше
|Рыбоводы: власти не сдержали своих обещаний
|Мирзоян в Брюсселе участвует во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕС
|Перед зданием ООН в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и Арцаха
|Политические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределение
|В Брюсселе не запланирована двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Баку
|В ЕС нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран Союза - Стано
|Нагрузка на судей снизится примерно на 90%: Глава ВСС
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|В Армении система пробации станет отдельным видом гражданской службы.
|Альберто Фернандес: я всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народа
|Парламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявление
|В Гюмри состоялось официальное открытие Форума лидеров развития
|Замглавы МИД Армении обнародовал основыне принципы действия проекта <Перекресток мира>
|Алиев требует "взаимности": Баку готов разрешить арцахцам вернуться домой, в случае если азербайджанцы обоснуются в Армении
|Всемирный Банк предоставит Армении $2.9 млн. грантовых средств на социально-психологическое содействие арцахским детям
|В Ереване проходит V конференция по исследованию современного Китая и Евразии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Франция объявила о дополнительной помощи беженцам из Нагорного Карабаха
|АраратБанк назван лучшим банком-субкастодианом Армении по версии Global Finance
|Алиев: Совет Европы является хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Ереваном и Баку
|Туркменистан избран в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы
|В Армении более пристальное внимание будет уделяться преступлениям на почве расовой и этнической неприязни
|Эрдоган обрушился с критикой на Францию за поставки вооружения Армении
|Депутат НС РА: Армения подпишет мирный договор тогда, когда будет уверена, что он соответствует национальным интересам страны
|Возвращение 32 армянских военнопленных из азербайджанского плена должно произойти в ближайшее время - депутат
|Армянская сторона положительно отреагировала на предложение Блинкена о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Стоимость услуг онлайн- такси в Армении заметно подорожает
|Вице-премьер РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили развитие ситуации в регионе
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Досрочные выборы дадут Алиеву возможность подготовиться к новой войне против Армении с <мандатом народа> - политолог
|ЕСПЧ отклонил жалобу экс-судей Конституционного суда к Армении
|Главы МИД Армении и Азербайджана 11 декабря примут участие в министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе
|Нассим Талеб о Рубене Варданяне: к нему относятся как к "террористу"
|В Баку обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан
|Попытки Азербайджана представить Армению в качестве антисемитской страны не сработали - израильский аналитик
|Генпрокуратура требует изъять имущества у экс-главы Федерации футбола Армении
|Ален Симонян: Азербайджан пытается искусственно усложнить заключение мирного договора
|Без вины виноватый: Военнопленный Восканян приговорен к 18 годам тюрьмы бакинским марионеточным судом
|Посол Сирии в Армении: Сирия заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией в различных сферах искусства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Сила одного драма - Фонду здоровья детей Армении
|Ален Симонян: На данный момент каких-либо обсуждений и договоренностей не достигнуто относительно встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|Роберт Хачатрян: Консультации с российской стороной о нарушении положений соглашения о вещании телеканалов пройдут в этом году
|Жанна Андреасян: Концерт Snoop Dogg-а в Ереване может состояться в мае-июне следующего года
|В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы
|Киев назначил нового Временного поверенного в делах Украины в Армении
|Очередному армянскому военнопленному грозит пожизненное заключение в Баку
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Уволен глава Вайоцдзорской области Армении
|Экс-вице-губернатор Вайоц Дзора после судебных разбирательств восстановлена в должности
|Ценя и продвигая экономические форматы взаимодействия, Баку не готов принять в пакете "ценностные" подходы ЕС - Маркедонов
|Оппозиционер: турецкая пропаганда докатилась до Армении и уже транслируется в эфире ОТА
|Читать больше
АрмИнфо. С сегодняшнего дня банки, кредитные организации, операторы энергетической, водной и телекоммуникационной сфер с требованием о конфискации суммы, не превышающей 2 млн. драмов, будут подавать заявления нотариусам, а не в суд. Об этом написал председатель председатель Высшего судебного совета (ВСС) Армении Карен Андреасян на своей странице в соцсети Facebook.
<В результате этого процесса нагрузка на судей снизится примерно на 90%. Иными словами, у судей, имеющих 2000-4000 дел в гражданских судах, следующей весной будет 200-300 дел (столько же, сколько в развитых европейских странах).
Следовательно, гражданские дела в судах первой инстанции будут длиться не годы, а несколько месяцев с середины 2024 года. Эта реформа заняла около года, так как потребовала изменения законодательства, разработки новой компьютерной программы, совмещения нотариальных и исполнительных программ, а также переподготовки нотариусов>, - отметил он.
|Арарат Мирзоян на СМИД ЕС коснулся ключевых вопросов политического диалога Армения-Евросоюз и безопасности
|Несмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна: Глава французской делегации в ПАСЕ
|В Армении стартовал прием заявлений на назначение пенсий арцахцам
|Оппозиционер: аппетиты Алиева будут расти
|Французский чиновник: Возложение COP29 на Азербайджан было бы позором для международного сообщества
|Макрон в своем выступлении, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, упомянул Армению
|Депутат НС РА от партии власти: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть о мире, а не о реванше
|Рыбоводы: власти не сдержали своих обещаний
|Мирзоян в Брюсселе участвует во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕС
|Перед зданием ООН в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и Арцаха
|Политические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределение
|В Брюсселе не запланирована двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Баку
|В ЕС нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран Союза - Стано
|Нагрузка на судей снизится примерно на 90%: Глава ВСС
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|В Армении система пробации станет отдельным видом гражданской службы.
|Альберто Фернандес: я всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народа
|Парламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявление
|В Гюмри состоялось официальное открытие Форума лидеров развития
|Замглавы МИД Армении обнародовал основыне принципы действия проекта <Перекресток мира>
|Алиев требует "взаимности": Баку готов разрешить арцахцам вернуться домой, в случае если азербайджанцы обоснуются в Армении
|Всемирный Банк предоставит Армении $2.9 млн. грантовых средств на социально-психологическое содействие арцахским детям
|В Ереване проходит V конференция по исследованию современного Китая и Евразии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Франция объявила о дополнительной помощи беженцам из Нагорного Карабаха
|АраратБанк назван лучшим банком-субкастодианом Армении по версии Global Finance
|Алиев: Совет Европы является хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Ереваном и Баку
|Туркменистан избран в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы
|В Армении более пристальное внимание будет уделяться преступлениям на почве расовой и этнической неприязни
|Эрдоган обрушился с критикой на Францию за поставки вооружения Армении
|Депутат НС РА: Армения подпишет мирный договор тогда, когда будет уверена, что он соответствует национальным интересам страны
|Возвращение 32 армянских военнопленных из азербайджанского плена должно произойти в ближайшее время - депутат
|Армянская сторона положительно отреагировала на предложение Блинкена о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Стоимость услуг онлайн- такси в Армении заметно подорожает
|Вице-премьер РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили развитие ситуации в регионе
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Досрочные выборы дадут Алиеву возможность подготовиться к новой войне против Армении с <мандатом народа> - политолог
|ЕСПЧ отклонил жалобу экс-судей Конституционного суда к Армении
|Главы МИД Армении и Азербайджана 11 декабря примут участие в министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе
|Нассим Талеб о Рубене Варданяне: к нему относятся как к "террористу"
|В Баку обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан
|Попытки Азербайджана представить Армению в качестве антисемитской страны не сработали - израильский аналитик
|Генпрокуратура требует изъять имущества у экс-главы Федерации футбола Армении
|Ален Симонян: Азербайджан пытается искусственно усложнить заключение мирного договора
|Без вины виноватый: Военнопленный Восканян приговорен к 18 годам тюрьмы бакинским марионеточным судом
|Посол Сирии в Армении: Сирия заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией в различных сферах искусства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Сила одного драма - Фонду здоровья детей Армении
|Ален Симонян: На данный момент каких-либо обсуждений и договоренностей не достигнуто относительно встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|Роберт Хачатрян: Консультации с российской стороной о нарушении положений соглашения о вещании телеканалов пройдут в этом году
|Жанна Андреасян: Концерт Snoop Dogg-а в Ереване может состояться в мае-июне следующего года
|В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы
|Киев назначил нового Временного поверенного в делах Украины в Армении
|Очередному армянскому военнопленному грозит пожизненное заключение в Баку
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Уволен глава Вайоцдзорской области Армении
|Экс-вице-губернатор Вайоц Дзора после судебных разбирательств восстановлена в должности
|Ценя и продвигая экономические форматы взаимодействия, Баку не готов принять в пакете "ценностные" подходы ЕС - Маркедонов
|Оппозиционер: турецкая пропаганда докатилась до Армении и уже транслируется в эфире ОТА
|Читать больше
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог
|Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Читать больше
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
|Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
|Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
|Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
|Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг
|В США приняли Акт, запрещающий военную помощь Азербайджану