Понедельник, 11 Декабря 2023 11:33

АрмИнфо. В Армении система пробации станет отдельным видом государственной службы. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 11 декабря в первом чтении обсуждает поправки в законе <О пробации> и в пакете смежных документов.

По словам заместителя министра юстиции РА Левона Баляна, необходимость в подобном шаге обусловлена требованиями времени, которые направлены на повышение мотивации и привлекательности службы в уголовно- исполнительных учреждениях. В этом контексте, планируется значительно нарастить социальные гарантии для работников системы пробации.

Как отдельный вид гражданской службы они будут наделены полномочиями по применению решений судов о штрафах, общественным работам, отстранения от некоторых должностей, ограничениях свободы, депортации из страны граждан иностранных государств, исполнении наказаний.

Работники службы будут также обеспечивать решение судов о применении такого вида наказания, как домашний арест и альтернативные меры наказания. Служба будет осуществлять контроль за лицами, которые несут наказания, досрочно-условно освобождаются от несения наказания. Процесс контроля фиксируется в соответствующем рапорте, который представляется в суды.