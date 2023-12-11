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 Понедельник, 11 Декабря 2023 10:35
Марианна Мкртчян

Парламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявление

Парламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявление

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания Арцаха, 10 декабря, по случаю референдума о независимости Республики Арцах, основных прав человека и Международного дня предотвращения геноцида посетили пантеон "Ераблур", чтобы почтить память армян, мученически погибших на пути к национально-освободительной борьбе Арцаха.

Парламент НКР по этому случаю выступил также с заявлением, в котором констатируется, что в истории национально-освободительной борьбы Арцаха референдум о независимости 1991 года стал залогом становления республики на основе самоопределения и демократических принципов.

"Референдум о независимости 1991 года был краеугольным камнем, на котором была построена Республика Арцах, и стал гордостью и маяком победы для всего армянства.

В этот же день в 2006 году народ Арцаха посредством референдума по принятию Конституции еще раз выразил желание иметь независимое государство и продолжить путь борьбы за свободу.

19 сентября 2023 года в результате военной агрессии Азербайджана погибли сотни наших соотечественников, в том числе, дети и женщины, был деарменизирован Арцах - тысячелетняя родина армянского народа. Из-за невозможности обеспечить безопасность и соблюдение прав население Арцаха решилось на крайний шаг, покинув родину. Всему этому свою оценку дало и международное сообщество.

Министерства иностранных дел Франции и Кипра, Бундестаг Германии, парламенты Австрии и Нидерландов, Европарламент, Институт Лемкина по предотвращению геноцида и другие авторитетные международные организации назвали произошедшее в Нагорном Карабахе этнической чисткой.

После совершения геноцида против армянского народа Азербайджан вынудил президента Республики Арцах подписать документ в качестве предварительного условия прекращения боевых действий, чтобы пустить пыль в глаза международным игрокам и оправдать свои действия.

Изначально осознавая неконституционность навязываемого Азербайджаном документа, оценивая возможные угрозы геноцида мирного населения, препятствования его свободному передвижению и произвольных арестов, президент принял указ, согласно которому государственные институты Арцаха должны были быть ликвидированы до 1 января 2024 года, а население должно было принять решение покинуть родину или интегрироваться в Азербайджан.

Учитывая интенсивность шагов, предпринятых и предпринимаемых сторонами, заинтересованными в окончательном закрытии Арцахского вопроса, и агрессивное поведение заинтересованных в этом сторон, Национальное Собрание подтверждает свою приверженность отстаиванию прав народа Арцаха и выражает свою готовность обсудить все проблемные вопросы с заинтересованными сторонами.

Парламент Арцаха, верный мандату, полученному в результате свободного волеизъявления арцахского народа, полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа",

- говорится в заявлении арцахского парламента.  

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