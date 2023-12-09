Суббота, 9 Декабря 2023 15:22

АрмИнфо. 8 декабря на площадке университета «Прогресс» в г.Гюмри стартовал Форум лидеров развития, организованный гуманитарным фондом «Международный институт развития коммуникаций». Среди участников и гостей – талантливая армянская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, депутаты, предприниматели, главы общественных организаций, ученые, представители Россотрудничества в Армении и Генконсульства в Гюмри. Об этом говорится в пресс-релизе Форума.

Как отметила профессор, председатель Попечительского совета Фонда Валентина Комлева, форум собрал около 50-ти молодых инициативных людей из различных регионов Армении. «Данное мероприятие дает возможность выстроить себе карьеру и поучаствовать в интересных проектах, - подчеркнула она в беседе с журналистами. - Основная цель форума – это помочь реализации творческих идей, которые должны быть направлены на развитие регионов страны и отношений с Россией».

Открывая мероприятие, координатор проекта Форума молодых лидеров развития Арман Гукасян предложил почтить память жертв Спитакского землетрясения 1988 года и затем перейти к повестке дня. Кстати, к теме природного катаклизма спикеры обращались еще не раз, одновременно перебрасывая мостки времени в наше настоящее. В частности, госпожа Комлева вспомнила, как в Центральной полосе России встретили пострадавших людей из зоны бедствия Армении.

«Мы не делали тогда различий по национальному признаку и старались помочь своим участием в их судьбе. И когда сегодня идут разговоры и конфликты по принципу национального разделения, мне это непонятно, - отметила она. – Деятельность нашего института направлена на реализацию проектов и условий, чтобы мы не отличали друг друга, не говорили, что кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому, в нашей работе весьма важен акцент на коммуникационное сотрудничество с экспертами, научным сотрудничеством, гражданским институтом, со всеми, кто хотел бы иметь дружеские отношения с Россией. Замечу, что в Армении у нас уже есть серьезные партнеры, с которыми проводим различные мероприятия, в том числе, дискуссии по актуальным международным вопросам».

Сокоординатор проекта Форум лидеров развития, руководитель проектов зарубежных программ Национального исследовательского института развития коммуникаций Мария Савина в свою очередь подчеркнула важность Форума для молодых лидеров. “Форум дает возможность каждому заявить о себе как о лидере развития регионов Армении, встретиться с интересными, известными людьми, стать частью инициативной команды и создать собственный проект. Сегодня на открытии нас приветствовали лидеры Армении из сферы бизнеса и политики. И мы искренне верим, что на следующем Форуме лидеров развития будут выступать уже наши участники, молодые лидеры, которые находятся здесь сейчас,” – отметила госпожа Савина.

По мнению директора Гуманитарного фонда “МИР” Гагика Алояна, открывшийся форум важен своей продуктивностью, отдачей, проецированием в общественную жизнь, которая сегодня в контексте мировых процессов протекает достаточно бурно. При этом, он считает проведение подобных мероприятий необходимо на постоянной основе, когда люди «не просто собрались вместе, поговорили и разъехались». С его точки зрения, особенно важна в этом плане практическая реализация идей и практический результат в постсъездовский период. А мобильность молодых ученых и аспирантов позволяет говорить о том, что при взаимных интересах выезд армянских ученых к российским коллегам приносит хорошие плоды на ниве взаимовыгодного сотрудничества.

Об этом же говорил и консул-советник Генконсульства РФ в Гюмри Юрий Ковалько, отметивший факт участия в Форуме настоящих профессионалов, настроенных на серьезную работу. По его мнению, сегодня важно обратить внимание на исторические армяно-российские связи и их продолжение сегодня. «В настоящее время в Гюмри стоит 102 российская база, работает Генконсульство Российской Федерации, находится отреставрированный Холм Чести, где захоронены павшие в российско-турецких войнах солдаты российской армии. Но мы живем в постоянно меняющемся мире. Поэтому нужны новые подходы для сотрудничества в рамках интеграционных процессов. Тем приятней, что в орбиту сотрудничества вовлечены молодежные структуры, научные центры. Ведь именно молодому поколению предстоит совместными усилиями продолжить работу в направлении армяно-российского сотрудничества», - считает он.

Его поддержала заместитель руководителя Россотрудничества в Армении Виктория Дерипаско, кстати, тоже обозначив параллелями незримые нити от Спитакского землетрясения до сегодняшних дней: ведь тогда никто не делал разделения на национальности и в соучастии протягивали дружескую руку помощи своим друзьям из Армении. И именно этот нарратив необходимо не только сохранить, но и продолжить дальше. При этом, отрадно видеть, что в числе делегатов очень много молодых людей, лидеров. И именно им теперь предстоит проработать и реализовать разносторонние идеи на благо Армении в сотрудничестве с вековыми друзьями и партнерами.

По словам самих участников, мероприятие дает реальную возможность заявить о себе как о лидере развития регионов Армении, встретиться с яркими людьми, стать частью инициативной команды, а также получить поддержку своих проектов. «Среди присутствующих много специалистов из IT-сферы, что не может не радовать. Ведь лидерские качества и знания молодых людей, в том числе и в этой перспективной сфере, позволяют прогнозировать позитивные результаты», - считает Арман Гукасян.

Подводя итоги первого дня, директор Центра российских исследований ЕГУ Арам Сафарян отметил невозможность разъединения общей истории. «Конечно, могут быть разногласия, могут быть разные мнения, но это отнюдь не означает того, что надо будет разбежаться по собственным квартирам. Мы должны, и мы полны решимости укреплять российско-армянские отношения. Символично, что Форум проходит в Гюмри с его славными традициями. А уж кому, как не гюмрийцам знать о российско-армянской дружбе, о российско-армянских отношениях. В свое время, принимая участие в работе парламентской Комиссии по развитию и укреплению российского-армянских отношений, мне довелось непосредственно общаться с единственным неармянином в звании «Национальный герой Армении» Николаем Рыжковым. И всегда он с любовью говорил о нашей стране. Ездил в зону бедствия после Спитакской катастрофы, бывал в Гюмри, делал все для восстановления разрушенных городов и сел, - говорит Сафарян. Молодому поколению следует задуматься об этом и сделать все, чтобы армяно-российские отношения не ослабевали».