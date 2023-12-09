Суббота, 9 Декабря 2023 15:12

АрмИнфо. Руководствуясь стремлением установить прочный и стабильный мир на Южном Кавказе, правительство Армении разработало проект <Перекресток мира>, цель которого не только обеспечение благополучия и непрерывного развития народов, проживающих в регионе, но и создание условий, где нет места вражде и войне, конфликтам и ксенофобии, где мир выгоднее, чем нестабильность. Об этом в интервью иранскому изданию Irna заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

При этом он отметил, что для реализации данного проекта армянская сторона выдвинула четыре простых принципа. В частности вся

инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные и воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, должны будут действовать под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят. Он также отметил, что каждая страна должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих госинститутов, а также обеспечить безопасность инфраструктур, в том числе людей, транспортных средств и товаров, которые будут проходить через эту инфраструктуру.

Костанян заметил, что последние могут использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок.

Еще одним важным условием замглавы МИД назвал использование инфраструктур друг друга по принципу равенства и взаимности. <Определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля могут быть реализованы только на основе равенства и взаимности>, - подчеркнул он.

Костанян отметил, что проект также направлен на реализацию различных региональных проектов, которые будут способствовать созданию новой реальности на Южном Кавказе с открытыми границами, экономическими, политическими, культурными и человеческими активными связями, с опытом и традициями решения всех вопросов посредством диалога и консенсуса.

Запуск <Перекрестка мира> создаст возможности для реализации международных транзитных маршрутов, соединяющих Персидский и Оманский заливы с Черным морем, а также транспортный коридор <Север-Юг>. В то же время будут созданы новые условия для восстановления Мегринской железной дороги, которая станет еще одним дополнительным сообщением между Арменией и Ираном.

Он также придал важность тому, что <Перекресток мира> даст возможность укрепить коммуникационную связь через территорию Исламской Республики Иран с другим важным партнером - Республикой Индия, и в частности с портом Чабахар, который считается хабом.