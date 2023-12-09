Суббота, 9 Декабря 2023 15:10

АрмИнфо. Если Армения хочет включить в мирный договор вопрос возвращения арцахцев в Нагорный Карабах, то Азербайджан выступит с требованием возвращения азербайджанцев в Армению. Об этом в интервью Euronews заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, отметив, что речь идет о 300 тыс. азербайджанцах, которые 30 лет назад проживали в Армении.

<То есть, позиция Баку заключалась в том, что это должно быть взаимно>, - отметил он.

В обратном случае, как подчеркнул Алиев, Азербайджан не комментирует этот вопрос в мирном договоре. При этом он заметил, что до сих пор в Баку не получали от Еревана какого-либо четкого объяснения по данному вопросу.

<Если Армения согласится либо на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств, либо вообще не включать этот вопрос, то мир достижим, потому что это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами>, - заявил Алиев. Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 110 тыс. граждан Арцаха.

Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44- дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев. А 30 лет назад, в о время начала нагорно-карабахского конфликта, о чем не говорит Алиев, после Сумгаитского погрома и убийств, только Баку покинуло порядка 250 тыс армян, около 100 тыс бежали из Кировабада (Гянджа). Общая цифра насильно выдворенных из Азербайджана армян оценивается в 400 и более тыс армян.