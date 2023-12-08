Пятница, 8 Декабря 2023 20:04

АрмИнфо. Всемирный Банк (ВБ) предоставит Армении $2.9 млн. грантовых средств на социально-психологическое содействие детям и подросткам, насильственно переселенным из Нагорного Карабаха. Средства Трастового Фонда по строительству мира и государства (State and Peacebuilding Umbrella Trust Fund - SPF) ВБ нацелены на поддержку душевного здоровья и психофизиологического состояния детей и подростков из Арцаха. Об этом отмечается в сообщении Всемирного Банка.

Грант пойдет на финансирование программы, которая будет реализована в ближайшее время совместно со Всемирным Банком и фондом Teach for Armenia в сотрудничестве с Министерством образования, науки, культуры и спорта, Республиканским психолого-педагогическим центром и Педагогическим университетом.

Средства будут направлены на социальную интеграцию насильственно

перемещенных из Арцаха детей и подростков в более чем 200 школах

Армении, а также на развитие потенциала преподавательского персонала

и менторинг с целью оказания психологической помощи детям,

подросткам, их семьям в принимающих общинах.

Сообщается, что будут разработаны комплексный подход для социнтеграции арцахцев и специализированная программа по душевному здоровью и социально-психологической поддержке.

State and Peacebuilding Umbrella Trust Fund (SPF) - это многосторонний донорский глобальный фонд, управляемый Всемирным Банком, который работает с партнерами над устранением драйверов и последствий нестабильности, конфликтов и насилия, а также над повышением устойчивости стран и пострадавшего населения, общин и структур. Деятельность Фонда SPF поддерживают Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария.

В настоящее время Всемирный Банк финансирует в Армении 10 проектов на общую сумму $500 млн. С момента работы в Армении (в 1992 году) ВБ предоставил государству порядка $2.7 млрд от Международной Ассоциации Развития (IDA), донором которой Армения стала в 2023 году, и от Международного Банка Реконструкции и Развития (IBRD) и трастовых фондов. Всемирный Банк намерен и в дальнейшем оказывать поддержку Армении на пути развития, направленного на искоренение бедности и повышение общего процветания и уровня жизни на планете.