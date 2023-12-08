Пятница, 8 Декабря 2023 20:00

АрмИнфо.Модель проекта "Перекресток мира" включает не только измерение безопасности, но также коммуникации, экономическое сотрудничество и культурный обмен. Это делает Армению важным игроком в Евразийском регионе. Об этом 8 декабря на открытии V конференции по исследованию современного Китая и Евразии, организованной Фондом "Совет политических и стратегических исследований "Китай - Евразия" заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

"Этот проект созвучен с инициативой "Один пояс - один путь". Это не только приоритет безопасности РА, но также имеет региональный и

преобразующий эффект. Проект дает малым странам региона возможность влиять на создание каналов в Евразийском регионе", - подчеркнул Нарек Мкртчян.

В ходе своего приветственного словам министр также назвал уникальной проходящее мероприятие с точки зрения геополитических и экономических событий в Евразийском регионе.

Мкртчян констатировал, что в центре внимания Китая сегодня находится инициатива "Один пояс, один путь". В этом ключе он обратил внимание, что Армения была одно из первых стран, поддержавших эту инициативу.

Глава Минсоцтруда также отметил, что с момента обретения независимости Армения и Китай сотрудничали в различных сферах. "Социальная защита - новое направление взаимодействия. Хотя Китай - большая, а Армения - маленькая страна, однако, оба государства иногда сталкиваются со схожими вызовами", - отметил Мкртчян.

В свою очередь посол Китая в Армении Фань Юн подчеркнул, что инициатива "Один пояс, один путь" зародилась в Китае, но ее успех зависит от многих стран мира.

В этом ключе посол напомнил, что в рамках проекта налажено сотрудничество с разными странами пяти континентов и более чем 30 международными организациями.

"Армения одна из первых стран, откликнувшихся на инициативу и участвующая в совместных строительных программах. Торговля между Китаем и Арменией значительно выросла. Только за последний год она увеличилась на 30%, достигнув отметки в $1,5 млрд. Свыше 20 армянских организаций приняли участие в недавно состоявшемся в Шанхае Импортно-экспортном форуме. В Армении при участии Китая реализуются крупные инфраструктурные программы, такие как строительство дороги "Север - Юг". Преодоление языковых барьеров и культурный обмен также играют важную роль в развитии отношений. С этой точки зрения школа Армяно-китайской дружбы внесла важный вклад в развитие межличностных контактов", - отметил посол.

По его словам, между разными городами и регионами налажено постоянное сотрудничество. "Усилия Китая направлены на создание более инклюзивного, зеленого и красивого мира, в котором царит устойчивый мир, безопасность и процветание", - добавил китайский дипломат.

В двухдневном мероприятии участвуют послы, ученые, политические деятели из 20 стран мира. В ходе форума выступят 44 ученых и дипломата.

Китайско-евразийский совет политических и стратегических исследований организовал 4 международные научные конференции по этой теме. Эта конференция объединит новую международную команду для публикации пособия по международным отношениям между Китаем и Евразией в престижном издательстве Routledge.