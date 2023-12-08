Пятница, 8 Декабря 2023 19:48

АрмИнфо.Третий год подряд АраратБанк признается лучшим банком-субкастодианом в Армении по версии профессиональной команды премиального международного журнала Global Finance.На своей 21-й ежегодной церемонии награждения лучшего банка­субкастодиана, состоявшейся 30 мая 2023 года в Нью-Йорке, журнал Global Finance объявил о своем выборе в семи регионах и более чем 80 странах.

Редакционная коллегия Global Finance провело исследования рынков, изучила информацию из экспертных источников, чтобы выбрать банки, которые надежно предоставляют лучшие услуги на местных рынках и регионах. Критерии оценки включали отношения с клиентами, качество обслуживания, конкурентоспособные цены, бесперебойную и надежную обработку данных, технологические платформы, операции после расчетов, планы обеспечения непрерывности бизнеса и знание местных правил и практик. Global Finance также получила информацию от пользователей субкастодиальных услуг.

Результаты оценивались за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. <Сфера обслуживание ценных бумаг продолжает развиваться, поскольку лежащие в его основе технологии совершенствуются семимильными шагами>, - сказал основатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Джаррапуто. <Награда за лучший субкастодиальный банк от Global Finance присуждается организациям, которые предоставляют инновационные и эффективные предложения клиентам со всего мира>, - отметил он.