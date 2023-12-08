Пятница, 8 Декабря 2023 15:17

АрмИнфо.Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку подчеркнула, что с 2001 года Азербайджан является значимым членом Совета Европы.

Она также назвала позитивным шагом подписание Азербайджаном некоторое время назад Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами и "высоко оценила реформы, осуществляемые в стране под руководством Алиева".

Подчеркнув, что в СЕ одобряют шаги, предпринимаемые Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира в регионе, Мария Пейчинович-Бурич отметила, что они высоко оценивают совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, и вытекающие из него вопросы, в частности, предпринятые шаги для построения доверия между двумя странами. Она сказала, что Совет Европы готов внести вклад в процессы налаживания доверия между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь Алиев заявил, что принятое совместное заявление Азербайджана и Армении еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами. При этом он заверил, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.

В ходе беседы была отмечена важность связей и конструктивного диалога между парламентскими делегациями Азербайджана и Армении в ПАСЕ. Было сообщено, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы развивается в практических сферах.