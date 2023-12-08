Пятница, 8 Декабря 2023 15:09

АрмИнфо.5 декабря 2023 года в ходе очередного заседания Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был единогласно избран в состав Комиссии по народонаселению и развитию на период 2024-2028 годов.

Благодаря поддержке членов Совета Туркменистан в настоящее время выполняет функции члена Комиссии в течение двух последовательных сроков: 2016-2020 и 2020-2024 годы.

Комиссия по народонаселению и развитию (CPD) является одной из десяти функциональных комиссий ЭКОСОС, являясь контролирующим, координирующим и консультативным органом Совета по таким вопросам, как проблемы и тенденции в области народонаселения и статистики, интеграция глобальных стратегий в этой сфере в национальные и региональные программы и планы.

Постоянным секретариатом комиссии является Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Руководители Государственного комитета Туркменистана по статистике ежегодно принимают участие в сессиях Комиссии в г.Нью-Йорке.