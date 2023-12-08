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АрмИнфо.5 декабря 2023 года в ходе очередного заседания Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Туркменистан был единогласно избран в состав Комиссии по народонаселению и развитию на период 2024-2028 годов.
Благодаря поддержке членов Совета Туркменистан в настоящее время выполняет функции члена Комиссии в течение двух последовательных сроков: 2016-2020 и 2020-2024 годы.
Комиссия по народонаселению и развитию (CPD) является одной из десяти функциональных комиссий ЭКОСОС, являясь контролирующим, координирующим и консультативным органом Совета по таким вопросам, как проблемы и тенденции в области народонаселения и статистики, интеграция глобальных стратегий в этой сфере в национальные и региональные программы и планы.
Постоянным секретариатом комиссии является Отдел народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
Руководители Государственного комитета Туркменистана по статистике ежегодно принимают участие в сессиях Комиссии в г.Нью-Йорке.
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|Посол Сирии в Армении: Сирия заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией в различных сферах искусства
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|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Сила одного драма - Фонду здоровья детей Армении
|Ален Симонян: На данный момент каких-либо обсуждений и договоренностей не достигнуто относительно встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|Роберт Хачатрян: Консультации с российской стороной о нарушении положений соглашения о вещании телеканалов пройдут в этом году
|Жанна Андреасян: Концерт Snoop Dogg-а в Ереване может состояться в мае-июне следующего года
|В Азербайджане 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы
|Киев назначил нового Временного поверенного в делах Украины в Армении
|Очередному армянскому военнопленному грозит пожизненное заключение в Баку
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Уволен глава Вайоцдзорской области Армении
|Экс-вице-губернатор Вайоц Дзора после судебных разбирательств восстановлена в должности
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|Оппозиционер: турецкая пропаганда докатилась до Армении и уже транслируется в эфире ОТА
|30 секунд, потрясшие мир, Армения поминает жертв Спитакского землетрясения
|Единой системе ПВО быть: Отсутствие Армении на ПА ОДКБ не скажется на принятии решения
|Делегация Минобороны Армении в Аккре приняла участие в министерской встрече ООН по вопросам поддержания мира
|Глава МИД Армении считает эффективной свою недавнюю встречу с Сергеем Лавровым
|Вице-премьер: процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном достаточно сложный и длительный процесс
|Армения придает особую важность установлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией - Мирзоян
|Закон есть закон, и пока он действует, необходимо его выполнять - премьер
|Политиков у нас не убивают, в отличие от предшественников: Пашинян ответил сыну- депутату экс-президента
|Пашинян: Моя задача - это будущее Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|"Гражданский договор" в одностороннем порядке расторгает меморандум о сотрудничестве с партией "Блок Баласанян"
|Никол, унoси подальше ноги от России: Саакашвили продолжает раздавать советы Пашиняну
|Алиев заверяет: Азербайджан не планирует оккупации территорий Армении
|Произошедшие в Алаверди события можно охарактеризовать как победу закона - министр
|Захарова: Именно с подачи западников ни единым словом не были упомянуты вопросы прав и безопасности карабахских армян
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|Армения и Египет обсудили возможности сотрудничества в сфере военной промышленности
|Правительство РА рассчитывает на поддержку международных партнеров в реализации инициативы "Перекресток мира"
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|Апелляционный суд вновь оставил под стражей полковника АО Арцаха Норайра Асланяна - Защита обратится в ЕСПЧ
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