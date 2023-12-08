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АрмИнфо.Правительство Армении намерено путем законодательных изменений положить конец бесконечно длящимся судебным процессам. На пленарном заседании Национального Собрания РА 8 декабря в первом чтении обсуждаются поправки в Уголовном кодексе и в пакете смежных законов.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции Ара Мкртчян, неявки участников судебных процессов на заседания судов с принятием пакета будут тщательно проверяться. Замминистра заметил, что в настоящее время очень много судебных дел затягивается по той простой причине, что обвиняемые не являются на заседания по состоянию здоровья. Они предъявляют медицинские справки, но следователь или судья не могут оценить, действительно ли болезнь мешает обвиняемому присутствовать в зале суда. Теперь предусмотрено, что Министерство здравоохранения установит такую форму справки, которая позволит лицам, не относящимся к медицинской сфере, провести такую оценку.
Среди других поправок, предлагается включить в пакет главу, касающуюся штрафов по согласию сторон. К примеру, если гражданин обвиняется в нетяжком преступлении и не совершает рецидива, то он может запросить смену уголовного наказания на штраф. С согласия прокурора, прошение передается судье. Это ускорит судопроизводство по нетяжким преступлениям.
Другие изменения касаются освобождения под залог. Справку о его внесении необходимо представить в течение трех дней, в противном случае суд может пересмотреть само решение об освобождении под залог.
Кроме того, более пристальное внимание будет уделяться преступлениям на почве расовой, этнической неприязни или других видов ксенофобии. Это обстоятельство будет рассматриваться как отягчающее не только при тяжком или среднем, но и при причинении легкого ущерба здоровью.
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