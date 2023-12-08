Пятница, 8 Декабря 2023 15:03

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на Францию за поставки вооружения Армении.

Так, возвращаясь из Греции, в беседе с журналистами Эрдоган назвал провокацией поставку французских бронетранспортеров Армении.

"Это просто провокация. Франция должна знать, что она не делает Армении одолжение, а наоборот, она причиняет вред", - отметил турецкий лидер.

При этом он заверил, что в интересах Армении было бы воспользоваться возможностью установления мира и "не попадать в ловушку вводящих в заблуждение стран".

"Раньше Франция сильно поддерживала Армению. Какой результат они получили? Никакого. Франция является членом Минской группы. Работу выполнила, результатов не получила, теперь провоцирует Армению. Что с того, что вы отправляете бронированную технику? Никакой выгоды из этого не извлечете", - отметил он.

Напомним, что Франция в начале октября текущего года положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. А уже 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таким машин.