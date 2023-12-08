Пятница, 8 Декабря 2023 13:33

АрмИнфо. Возможность подписания мирного договора с Азербайджаном в самое ближайшее время армянская сторона всегда считала реальной. Об этом 8 декабря журналистам заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

По его словам, Армения подпишет договор тогда, когда будет уверена, что он полностью соответствует национальным интересам страны. Ереван настроен конструктивно по данному вопросу, но при этом необходимо иметь в виду те принципы, о которых заявляла армянская сторона, что при согласии Азербайджана послужит хорошей основой для заключения договора. Одним из таких принципов является взаимное признание территориальной целостности государств. В этом плане позитивным явлением является совместное заявление аппаратов премьер-министра РА и администрации президента АР, которое может послужить неплохим примером для дальнейшего процесса. <Несмотря на наличие в тексте заявления намерений сторон поддержать друг друга во вступлении в международные структуры, тем не менее, заявление больше носит гуманитарный характер>, - отметил Ханданян.

Он подчеркнул, что Ереван всегда выступал за проведение встреч на уровне министров иностранных дел и руководителей государств с участием других государств и международных структур. Ханданян указал, в частности, на предпринимаемые со стороны США усилия по достижению согласия сторон на подписание мирного договора. При этом, он не исключил, что США могут оказать давление на Баку, чтобы одна подобная встреча в Вашингтоне состоялась.

Что касается инициатив Российской Федерации, то, как отметил парламентарий, Москва не предлагала конкретных сроков проведения встречи глав МИД Армении, России и Азербайджана. Очень важно, продолжил Ханданян, обеспечить последовательность переговорного процесса. Он напомнил о пражских, вашингтонских и брюссельских встречах, выразив надежду на то, что они продолжатся, хотя бы ради того, чтобы не начинать процесс с новой точки.

Говоря о предстоящих досрочных президентских выборах в Азербайджане, глава комиссии НС РА высказал надежду на то, что это не скажется на переговорном процессе, и Баку не будет искать новых причин для его задержки.