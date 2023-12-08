Пятница, 8 Декабря 2023 13:08

АрмИнфо. Возвращение 32 армянских военнопленных из азербайджанского плена должно произойти в ближайшее время. Об этом 8 декабря журналистам заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

Он отметил, что речь идет о ближайших днях или даже часах. Депутат опроверг мнение о возможности участия в переговорах между Ереваном и Баку по проекту совместного заявления. Он заметил, что переговоры проходили между аппаратами премьер- министра РА и администрации

президента Азербайджана.

Ханданян подчеркнул, что речь идет о гуманитарном вопросе.

"Проблема носит гуманитарный характер, речь идет о возвращении пленных, о чем мы говорили давно и много раз", - отметил парламентарий, призвав журналистов не разглашать имена возвращающихся военнопленных, пока они не пересекут границу Армении.

Отметим, однако, что в Баку обнародован поименный список 32 армян, которых освободит Азербайджан. "Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих", - говорится в совместном заявлении аппаратов премьер-министра РА и администрации президента Азербайджана.