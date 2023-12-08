Пятница, 8 Декабря 2023 11:42

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, обсуждены вопросы, касающиеся повестки двусторонних армяно-казахстанских отношений. Подчеркнута взаимная заинтересованность в развитии отношений между двумя странами, необходимость реализации потенциала сотрудничества в экономической и других сферах.

Премьер-министр Пашинян пригласил президента Казахстана с официальным визитом посетить Республику Армения. Президент Казахстана принял приглашение.

Согласно пресс-службе президента Казахстана, в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

<Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау - Ереван - Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля>, - говорится в сообщении.