Пятница, 8 Декабря 2023 11:23

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял 7 декабря старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.

Были обсуждены последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подходы сторон к проекту мирного договора. Армянская сторона положительно отреагировала на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.