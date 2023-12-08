Пятница, 8 Декабря 2023 11:21

АрмИнфо. С сентября 2024 года Армения установит пошлины на онлайн-такси. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 декабря во втором и окончательном чтении одобрило поправки в законе "Об автомобильном транспорте" и в пакете смежных документов.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян, сфера организации пассажирских перевозок посредством электронных площадок в данный момент очень распространена, но никак не регулируется и не контролируется. В рамках новой законодательной инициативы будет урегулирована деятельность организаций или индивидуальных предпринимателей, принимающих или перераспределяющих заказы на такси посредством электронных платформ, обозначив ее как вид деятельности, требующий оповещения. "Предлагается установить годовую госпошлина в размере 1 млн. драмов. Вдобавок, за каждую такси-перевозку, заказанную онлайн, предлагается взимать пошлину: при безналичной оплате - в 1,5% (с 2025-го - 2,5%, с 2026-го - в 4%). В случае оплаты <налом> с 1 сентября 2024 года пошлина составит 2%, 2025 года - 3,5%, 2026 года - 5%.

Также будет введено требование о наличии в такси контрольно-кассовых аппаратов и предоставлении электронного чека. При несоблюдении требований, будут введены меры административной ответственности.

Власти откажутся от требования о выплате госпошлины при организации внутрирегиональных и межрегиональных регулярных пассажирских перевозок в целях стимулирования развития единой транспортной сети.