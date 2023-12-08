Пятница, 8 Декабря 2023 11:17

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян накануне принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе, американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно. Об этом сообщила пресс-служба правительства, добавив, что во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Кристина Куинн.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники обсудили развитие ситуации в регионе.

О других подробностях встречи ничего не говорится.