Пятница, 8 Декабря 2023 11:16

АрмИнфо.Аппарат премьер-министра Республики Армения и администрации президента Азербайджанской Республики выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Об этом говорится в сообщении правительства РА.

В документе отмечается, что оба государства еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности. <В результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрацией президента Азербайджанской Республики была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана.

В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР. Республика Армения и Азербайджанская Республика продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно- Кавказский регион>, - говорится в заявлении.