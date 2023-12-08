Пятница, 8 Декабря 2023 00:19

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека отклонил жалобу экс-председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна и трех бывших судей КС Альвины Гюлумян, Гранта Назаряна и Феликса Тохяна.

ЕСПЧ постановил, что ratione materiae (ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения - ред.) поданная заявителями жалоба является неприемлемой и отклонил их требования. Вердикт ЕСПЧ окончателен и не подлежит обжалованию.

Напомним, что 26 июня 2020 года вступили в силу инициированные фракцией "Мой шаг" Национального Собрания конституционные изменения, согласно которым прекращаются полномочия судей, находившихся на посту 12 лет. Также были прекращены полномочия Грайра Товмасяна на посту председателя Верховного суда, и он продолжил исполнять обязанности судьи Верховного суда. Заявители жалуются, что у них не было доступа к суду, чтобы оспорить прекращение их полномочий в качестве судей, и что это было осуществлено произвольным образом.