Пятница, 8 Декабря 2023 00:16

АрмИнфо. Известный американский эссеист, экономист, футуролог и риск-менеджер, доктор философии Нассим Талеб считает, что к находящемуся под арестом в Азербайджане экс-госминистру Арцаха Рубену Варданяну относятся как к> <террористу>.

<Армении нужна помощь. Только что узнал, что мой друг Рубен Варданян находится в заключении в Азербайджане. Он сменил карьеру с трейдера/филантропа на лидерский пост в Арцахе (Нагорном Карабахе). К нему относятся даже не как к военнопленному, а как к <террористу>, - написал финансист в своем микроблоге в Х.

Напомним, Рубен Варданян и трое бывших руководителей Нагорного Карабаха были задержаны в конце сентября азербайджанскими военными на выезде из Степанакерта. В числе арестованных также бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД и экс-помощник президента НКР Давид Бабаян, бывший замкомандующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян.