Четверг, 7 Декабря 2023 18:20

АрмИнфо. Генпрокуратура требует конфискации имущества экс-главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Так, прокуратура просит Антикоруупционный суд конфисковать у Рубена Айрапетяна и Нарине Айрапетян в пользу РА землю в Цахкадзоре Котайкской области, недвижимость в Ариндже, землю в Севане, а также автомобиль <Лексус", а в случае невозможности - их среднюю рыночную стоимость.

Кроме того, прокуратура требует изъять у Рафика и Мариам Айрапетян автомобиль, вклад примерно в $6,9 млн., вложенный в ЗАО "Армянский банк развития", а также депозит в $1 миллион 523 тысяч в Юнибанке.

Конфискации, по версии прокуроры, подлежит также нежилая площадь в одном из зданий Аванского района Еревана, весь жилой дом в Аване, автомобиль <Лексус", участие в "Спорт Резорт", "Королевский клуб", "Севан Резорт>; акции и право требования кредитов.

Напомним, что в сентябре 2020 года СК сообщал, что в центре при ФФА выявлены хищения с участием принадлежащей семье Рубена Айрапетяна. Рубен Айрапетян и его сын Рафик Айрапетян обвинялись также в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы В декабре 2022 года в отношении экс-главы Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна было возбуждено очередное уголовное дело по факту незаконной продажи территорий ФФА.