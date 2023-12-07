Четверг, 7 Декабря 2023 18:17

АрмИнфо. Армения может иметь очень большую роль в установлении мира в регионе, а Сирия готова поддержать вас в этом вопросе, так как мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Арменией в различных сферах искусства. Об этом заявила в ходе встречи с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Даниелем Даниеляном посол Сирии в Армении г-жа Нора Арисян.

В этой связи она особо подчеркнула возможности взаимодействия в музыкальном направлении и киноиндустрии.

Посол также сообщила, что провела отдельные встречи с руководством Национального академического театра оперы и балета и музея-института древних рукописей Матенадарана, с которыми были обсуждены возможности реализации совместных программ. В частности, была достигнута договоренность о проведении научной конференции и выставки армянских и сирийских рукописей.

Стороны обсудили также возможности организации совместных фестивалей, конкурсов, Дней культуры.