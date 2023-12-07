Четверг, 7 Декабря 2023 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 36-76 на улице Суворова, частные дома 16-40 на улице Садунци Давида;

11:00-17:00 жилые дома 71, 71/1 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Глинка, жилой дом 48 на пр. Тиграна Меца, частные дома 109-141 (нечетные) на улице Атояна, частные дома 94-147 на 12-ой улице, 33-53 (нечетные) и 52-58 (четные) на 15-ой улице Нор Ареша;2-ой переулок улицы Арин Берд; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 6-31 на улице Улнеци, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично села Авшар, Айгаван;

10:00-12:00 частично села Дарбник, Нор Харберд;

10:00-13:00 частично поселок Воску Корзман Фабрика в городе Арарат; частично улица касяна в городе Веди;

10:30-12:30 частично улица Исакова в городе Арташат;

13:00-15:00 село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени;

11:30-12:30 частично квартал “Моз” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-13։00 квартал ‘Макраван”, кварталы “Спнаданоц”, “Верин Ахбюрак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС;

12։00-16։00 квартал “Кармир Банакаиннери”, улицы Интернационал, Волкова, Гарни, Гегард, Пионеракан, Элари в городе Абовян; частично села Элар, Маяковский, Балаовит, Арамус;

в Гегаруникской области:

10։30-11:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), населенные пункты Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надарян, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, компания ‘Чамбараки чанапарнери шаагорцман ев шинараран”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

12։00-15։00 улица Метагагорцнери, тир, воинская часть, станция компании “Юком”, промышленная зона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 а жилые дома 59, 59/а на пр. Тигана Меца;

11:00-17:00 жилые дома 40-40/2, 42-44 на улице Мамиконянца, 19-21 на улице Н. Тиграняна, 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, адреса 1, 3, 5, 7 на пр. Исакова, жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично поселок Воску корзман фабрикаи банаван в городе Арарат;

10:30-12:30 частично улицы Спандаряна, Камо, Исаакяна, Азатамартикнери в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16:00 жилые дома 1-3, 7, 8А в 5-ом квартале общины Чаренцаван;

в Ширакской области:

10:00-15:00 жилой дом 26 на улице Хоренаци, жилой дом 2А на улице Чаренца в городе Гюмри;

11:00-17:00 центральная часть села Паник, сельский муниципалитет, больница, детский сад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Артикском регионе.