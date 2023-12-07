Четверг, 7 Декабря 2023 16:11

АрмИнфо. Исходя из соображений безопасности, необходимо, чтобы прошло определенное время. Так на вопрос журналистов о том <возможно ли возвращение арцахцев в Арцах, ведутся ли подобные обсуждения>, ответил спикер Парламента Ален Симонян.

<Это не значит, что данный вопрос не обсуждается, или же есть соответствующие решения я честно не представляю, как армяне сегодня могут вернуться в Нагорный Карабах, учитывая то, что всего за несколько дней свыше 100 тыс. арцахцев оставили свои дома и сбежали из-за угрозы со стороны Азербайджана>, - сказал он.

При этом Симонян подчеркнул, что власти Армении пытаются обеспечить всем необходимым соотечественников из Арцаха, прилагая для этого максимальные усилия. <Мы продолжим содействовать нашим соотечественникам. Но вернуться они или нет - это уже вопрос времени>, - сказал глава Парламента.

А на вопрос видится ли возможным переезд в Армению азербайджанцев, и наоборот, Симонян подметил, что для этого также потребуется время. <Они (Азербайджан) должны ослабить риторику ненависти, которую сделали своим брендом. Нас же нельзя в этом упрекнуть, поскольку оппозиция, оппозиционные СМИ обвиняют нас в том, что мы <льем воду на мельницу Азербайджана>, - отметил он.

Симонян не исключил, что пройдет время и какое -то количество армян переедут жить в Азербайджан, а какое-то число азербайджанцев обоснуются в Армении и будут вести торговлю друг с другом, жить рядом друг с другом. <Да, мы идем к миру, и без этого мир невозможен. И с теми убеждениями, что это нерешаемый конфликт, я не соглашусь.

Потому что история нам показывает пример с Францией и Англией, конфликт между которыми длился 116 лет. Они убивали друг друга. Но сегодня это самые большие партнеры в мире. Я не говорю, что завтра или послезавтра мы достигнем подобного результата. Но мы живем в одном регионе, а это значит, что нужно попробовать все проблемы разрешить>, - заключил он.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 109 тыс. граждан Арцаха.

Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44- дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев.