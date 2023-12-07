Четверг, 7 Декабря 2023 15:22

АрмИнфо.Idram и IDBank подводят итоги ноябрьской программы инициативы «Сила одного драма».

Компании напоминают, что накопленная в результате платежей клиентов в ноябре сумма в размере 3.588.848 драмов будет переведена проекту создания теплиц в Сюнике для наших соотечественников, вынужденно переселенных из Арцаха.

Idram и IDBank также объявили имя бенефициара программы последнего месяца текущего года. На этот раз «Сила одного драма» будет направлена в Фонд здоровья детей Армении.

По словам руководителя отдела по коммуникациям Банка Татевик Вардеванян, фонд уже стал постоянным партнером и другом. «Фонд здоровья детей Армении был в центре нашего внимания с самого первого момента его создания, и при первой возможности мы постарались поддержать это ключевое для нас направление, и на этот раз мы поддержим недавно разработанную программу фонда, целью которого является обеспечение лекарствами детей, вынужденно переселенных из Арцаха», - отмечает Татевик Вардеванян.

Фонд здоровья детей Армении инициировал программу, в рамках которой до 200 детей, вынужденно переселенных из Арцаха и проживающих в РА с хроническими проблемами органов дыхания, иммунной системы, ревматологических, неврологических, эндокринной системы и другими проблемами, будут обеспечены жизненно важными лекарствами.

По словам директора фонда Армена Мартиросяна, некоторые из этих лекарств не зарегистрированы в Армении и/или стоят дорого, поэтому недоступны родителям больных детей. «Сумма, предоставленная в рамках программы «Сила одного драма» IDBank-а и Idram-а, будет направлена на реализацию части этой программы, которая позволит десяткам детей получить лекарство, чрезвычайно важное для их здоровья. Для нас большая честь стать бенефициаром «Силы одного драма» в третий раз, а также второй год подряд - в декабре. В преддверии Нового года это отличный праздничный подарок для наших детей-бенефициаров, ведь их мечта обычно об одном: как можно скорее выздороветь и насладиться беззаботным детством. «Сила одного драма» продолжает творить чудеса. Спасибо за большое доверие", - говорит Армен Мартиросян.

В декабре, наверняка, все мы ищем подарки для самых любимых и близких нам людей, чтобы подарить им счастливые мгновения, ощущение новогоднего чуда. В этом декабре станьте «Дедом Морозом» наших юных друзей, подарите им возможность жить полноценной здоровой и счастливой жизнью.

Совершайте все платежи с помощью приложения Idram&IDBank, платформы IDBanking.am, терминалов компании, а также первого детского финансового приложения Idram Junior и станьте послом доброй воли, не тратя ни одного драма больше.