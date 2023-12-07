Четверг, 7 Декабря 2023 15:19

АрмИнфо.На данный момент каких-либо обсуждений и договоренностей не достигнуто относительно встречи глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом журналистам сообщил спикер Парламента Армении Ален Симонян, комментируя по просьбе СМИ заявление помощника госсекретаря США о том, что Энтони Блинкен надеется принять министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне для проведения переговоров.

В этой связи он напомнил, что Армения никогда не отказывалась от подобных встреч, тогда как Азербайджан уже 3 раза отклонил возможность проведения переговоров по мирной повестке. <Мы надеемся на конструктивность азербайджанской стороны. И на то, что помимо заявлений, что они хотят мира, что признают территориальную целостность Армении, что есть исторический шанс и на практике смогли сделать шаги, которые привели бы к реальному миру>, - сказал глава НС.

Он отметил, что для армянской стороны важно лишь то, чтобы площадка,

на которой будут проходить переговоры, была действующей.

Тогда как Азербайджан, по мнению спикера, избегает международные

площадки, поскольку понимает, что международные партнеры уже знакомы

со стилем их работы, с ведомой политикой этнических чисток в Нагорном Карабахе, что ставит их в сложное положение. <Это факт. И поэтому они избегают международные плоащдки, потмоу что все видят разницу между армянской и азербайджанской сторонами>, - сказал Симонян.