Четверг, 7 Декабря 2023 15:18

АрмИнфо.Консультации с российской стороной на предмет нарушения положений соглашения между Арменией и Россией, которым регулируется вещания армянских телеканалов в России,

и российских в Армении пройдут в этом году. Об этом в ходе брифинга журналистам 7 декабря сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян.

Он отметил, что пока нет четкой договоренности о дне и времени встречи, но заверил, что консультации точно пройдут в этом году. На вопрос обсуждается ли закрытие российских каналов в Армении, Хачатрян отметил, что такого вопроса в повестке нет. <Все зависит от хода консультаций>, - заключил он.

Напомним, что между Арменией и Россией с 30 декабря 2020 года действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций, которым регулируется вещания армянских телеканалов в России, и российских в Армении. Соглашение содержит четкие положения о неприемлемости вмешательства сторон во внутренние дела стран и дестабилизации внутриполитической ситуации.

При этом в октябре этого года на Первом канале РФ вышла программа <Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти>, в ходе которой прозвучали оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Армении, где последнему была вручена нота протеста.

В рамках пресс-конференции в конце ноября с.г. премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что учитывая дружественные отношения между Арменией и Россией и текущую ситуацию, Министерство высокотехнологической промышленности через официальное письмо пригласило российскую сторону на консультации. <Это нужно для того, чтобы мы обсудили сложившуюся ситуацию и поняли , какие могут быть последствия и пути решения. И я надеюсь, что эти консультации пройдут как можно быстрее, чтобы мы этот вопрос смогли урегулировать в нормальной рабочей и дружественной среде>, - сказал он