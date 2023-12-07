Четверг, 7 Декабря 2023 13:10

АрмИнфо. Выборы президента Российской Федерации в 2024 году состоятся 17 марта.

«Этим решением дается старт началу президентской кампании», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Решение о назначении выборов принимается в промежуток 90-100 дней до проведения голосования", - рассказал председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы Президента РФ пройдут в течение трёх дней. Граждане смогут проголосовать 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Что касается электронного голосования, то оно состоится только в тех субъектах РФ, где уже проходило ранее, так как ЦИК не намерен идти на риски, отметила Памфилова.

Дату выборов президента России в 2024 году утвердил сегодня 7 декабря Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах.