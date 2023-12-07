Четверг, 7 Декабря 2023 11:35

АрмИнфо. Арарат Григорян освобожден от занимаемой должности губернатора Вайоцдзорской области Республики Армения. Решение принято на заседании кабмина 7 декабря.

Григорян возглавил регион 31 октября 2019 года.

Другим решением кабмина губернатором назначен Коля Микаелян.

Напомним, что накануне решением премьера в должности была восстановлена вице- губернатор региона, которая была освобождена от должности в июне 2021 года, за 20 дней до ухода в декретный отпуск. Причину увольнения ей так и не назвали, а губернатор (на тот момент) области Арарат Григорян лишь сообщил, что таково решение политической команды. После почти двух лет судебных разбирательств, она была восстановлена на основании решения Апелляционного административного суда. -