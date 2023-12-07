Четверг, 7 Декабря 2023 10:39

АрмИнфо. Турецкая пропаганда вчера вечером уже транслировалась в эфире Общественного телевидения Армении (ОТА), действующего за счет армянских налогоплательщиков. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

Он напомнил, что гостем Общественного телевидения Армении был директор отдела международных новостей самого авторитетного, негосударственного и религиозно ориентированного турецкого телеканала TGRT. "Это та самая телекомпания, построившая всю свою новостную и программную политику в отношении Армении на политике враждебности", - написал политик, приведя в качестве примера ссылку на телеканал (https://www.tgrthaber.com.tr/.../son- dakika-ermeni...). Манукян подчеркнул, что гость ведущего телеканала Петроса Казаряна попытался представить интернационализацию Геноцида армян как проблему армяно-исламского конфликта.

"Вчера Петрос разговаривал с человеком, который всего несколько недель назад во время беседы с Мэтью Брайзой - бывшим американским дипломатом, известным своей антиармянской позицией, пропагандировал турецко-азербайджанские нарративы: коридор, усиление турецкого фактора на Кавказе, то есть распространял враждебные пропагандистские тезисы на всей территории Армении. Приехали, выходите!", - отметил оппозиционер.