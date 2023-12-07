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 Четверг, 7 Декабря 2023 10:38
Александр Аванесов

30 секунд, потрясшие мир, Армения поминает жертв Спитакского землетрясения

30 секунд, потрясшие мир, Армения поминает жертв Спитакского землетрясения

АрмИнфо.Сегодня, 7 декабря Армения поминает жертв Спитакского землетрясения.35 лет назад, 7 декабря 1988 года в Армении произошло разрушительное землетрясение, унесшее, по официальным данным, жизни 25 тысяч человек, почти столько же получили ранения, 514 тысяч человек лишились крова.  За 30 секунд были практически уничтожены город Спитак, разрушен Ленинакан (сейчас Гюмри), Степанаван, Кировакан (сейчас Ванадзор). Всего от землетрясения пострадали 21 город и район Армении, а также 350 сел, 58 из них были полностью разрушены.

Землетрясение началось 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени и длилось всего 30 секунд. Магнитуда по 12-балльной шкале Рихтера в эпицентре землетрясения - Спитаке - его сила достигла 10 баллов, в Ленинакане - 9 баллов, Кировакане - 8 баллов. Село Налбанд, наиболее близкое к эпицентру землетрясения, полностью ушло под землю, серьезно пострадали еще более 340 деревень и 20 городов. 6-балльная зона землетрясения охватила значительную часть территории республики, подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. Стихия нанесла удар по северу Армении, охватив около 40% ее территории.

В связи с последствиями землетрясения в Армении реализовывались различные государственные проекты, в том числе связанные с обеспечением пострадавших от землетрясения семей жильем. До 2008 года жилье получили 60 тысяч пострадавших от землетрясения семей, с 2008 по 2017 год  по государственной программе были обеспечены жильем еще 4839 семей. На этом государство объявило, что завершило программу по обеспечению жильем городских семей, пострадавших от последствий землетрясения, хотя даже на тот момент было известно о более 500 семьях, которые проживали в сельской местности во времянках.

В декабре 2018 года правительство Армении заверило, что пострадавшие от землетрясения 1988 года получат жилье к 2020 году. В 2019 году рабочая группа при правительстве провела инвентаризацию временных построек в зоне Спитакского землетрясения. В Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях насчитывалось 7219 временных построек, в которых жили около 25 тысяч человек. 26 июля 2019 года власти, сообщили, что 453 семьи пострадавших решено переселить из временных построек в новое жилье. На эти цели планировалось направить около $6,3 млн, объявил тогда премьер-министр РА Никол Пашинян. Но реализации помешали пандемия и вооруженный конфликт осенью 2020 года. 

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