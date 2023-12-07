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АрмИнфо.Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны РА Арманом Саркисяном, 5-6 декабря в Аккре (Гана) приняла участие в министерской встрече ООН по вопросам поддержания мира (UN Peacekeeping Ministerial). Данное мероприятие организуется ООН раз в два года с целью обсуждения проблем международного миротворчества.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе встречи Саркисян выступил с речью, подтвердив приверженность Армении по продолжению подготовки и предоставлению сил международным миротворческим миссиям.
В рамках мероприятия он также провел рабочую встречу с заместителем помощника госсекретаря США по программам и операциям Рейчел Шиллер и директором программы "Глобальная инициатива миротворческих операций" Дженнифер Пуллиам. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.
В ходе короткой встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим вопросам Жан-Пьером Лакруа Арман Саркисян представил программы, реализуемые в Армении в направлении подготовки международных миротворческих сил.
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