Четверг, 7 Декабря 2023 01:42

АрмИнфо. Повестка армяно-российских отношений включает в себя многочисленные вопросы. Об этом 6 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата от правящей фракции <Гражданский договор> Лилит Минасян об итогах армяно-российских переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках министерской встречи глав МИД стран ОБСЕ в Скопье.

По словам Мирзояна, в ходе обсуждений состоялся обстоятельный разговор по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

<Мы всегда используем возможности таких встреч. В ходе разговора в Скопье глава МИД России представил видения российской стороны по геополитическим проблемам, а мы в свою очередь, поделились своими подходами по наиболее чувствительным для Российской Федерации вопросам> - заметил Мирзоян, оценив, тем не менее, встречу как результативную.

Глава МИД РА указал на видеоролик на сайте МИД РФ, в котором Лавров жалуется на представителя РА в ОБСЕ. <Здесь чисто техническое недоразумение, в ролике глава МИД РФ отмечает, что встреча состоялась по инициативе представителя Армении, в то время, как у меня была другая информация, и инициатором ее проведения выступили не мы>, - отметил руководитель внешнеполитического ведомства РА.

Ранее МИД РФ сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье обсудили двусторонние вопросы и нормализацию отношений между Ереваном и Баку. У министров "состоялась краткая беседа", в ходе которой они "обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений". "Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно­азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020- 2022гг, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку",

- отмечалось в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. На встрече также "подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях", сообщили на Смоленской площади.