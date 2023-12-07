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 Четверг, 7 Декабря 2023 01:41
Александр Аванесов

Вице-премьер: процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном достаточно сложный и длительный процесс

Вице-премьер: процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном достаточно сложный и длительный процесс

АрмИнфо. Процесс делимитации границ между Арменией и Азербайджаном достаточно сложный и длительный процесс. Об этом 6 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице- премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, процесс будет осуществляться исключительно на основе документов, имеющих правовое значение. При проведении работ по делимитации работы будут осуществляться на основе реальных топографических карт, и не карт с какими-то схемами.  К примеру, советские карты 1975 года касаются периода 1974-1979 годов и состоят из 23 фрагментов, которые требуют тщательного исследования. <Нет никакого дискретного решения по вопросу делимитации, и не будет встречи, после которой можно будет заявить о завершении процесса делимитации. Это просто невозможно. Я придаю важность тому факту, что стороны едины в этом подходе>, - отметил вице-премьер, добавив, что в ходе последней встречи на границе с вице-премьером Азербайджана достигнута договоренность о разработке регламента и принципов  работ комиссий по делимитации.   В ближайшее время этот порядок будет утвержден, после чего встречи членов комиссий получат институциональный характер. Вице-премьер заметил, что в ходе последней встречи вопрос анклавов не обсуждался.

Напомним, что 30 ноября на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой состоялась пятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

Как передает пресс-служба МИД Армении, стороны продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.  Стороны предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.  Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также согласились интенсифицировать проведение встреч комиссий.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.

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