Четверг, 7 Декабря 2023 01:39

АрмИнфо. Армения придает особую важность установлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией. Об этом 6 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата от правящей фракции <Гражданский договор> Мариам Погосян об ожиданиях армянской стороны от данного факта.

Мирзоян заметил, что установление дипотношений с Саудовской Аравией является частью общей задачи по установлению добрососедских отношений со всеми странами арабского мира, с каждой из которой имеются многочисленные неиспользованные пока возможности. <Тем более, вызывает сожаление отсутствие до недавнего времени дипотношений с СА, несмотря на предпринимаемые в данном направлении усилия за последние 30 лет>, -сказал Мирзоян, отметив, что с момента своего назначения главой МИД придавал этому вопросу приоритетное значение. Министр заметил, что до установления дипотношений у него состоялись две встречи с главой МИД Саудовской Аравии, были и телефонные разговоры и встречи на различных международных площадках.

В ответ депутат, ссылаясь на азербайджанские источники, задала вопрос о посреднических усилиях в данном вопросе со стороны Ливана,

Франции и США.

Мирзоян заметил, что и до него доходили подобные слухи, которые оказались сильно преувеличенными. <Со всей ответственностью заявляю, что мы не прибегали к посредническим усилиям какого-либо государства>, - сказал глава МИД РА.

25 ноября МИД РА распространил сообщение, согласно которому между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения. "Двадцать четвертого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что протокол был подписан в Абу- Даби послами Армении и Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах Кареном Григоряном и Султаном ибн Абдаллой Аль- Ангаром.