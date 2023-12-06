Среда, 6 Декабря 2023 19:12

АрмИнфо. Закон есть закон, и пока он действует, необходимо его выполнять. Об этом 6 декабря в ходе правительственного часа в парламенте Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от правящей фракции <Гражданский договор> Ширака Торосяна.

Депутат, в частности, обратил внимание на участившиеся случаи штрафования сотрудниками Патрульной службы армянских и грузинских

водителей с грузинскими номерами.

В этой связи, глава правительства заметил, что данная мера является частью составной частью законодательства, которое соответствует международным обязательствам государства. Пашинян подчеркнул, что с внедрением Патрульной службы постоянно возникают вопросы, связанные с применением закона. <Если мы хотим, чтобы в стране было превалирование закона, невозможно указывать полицейским о необходимости применения закона в одном случае, и отказа от его применения в другом>, - подчеркнул премьер-министр РА, указав на важность решения проблемы на законодательном уровне без нарушения международных обязательств. Пашинян заверил, что поиск решения проблемы идет активными темпами.

Напомним, что в сентябре сотрудники Комитета государственных доходов изъяли 16 машин, завезенных из третьих стран, в основном, с грузинскими номерами. Машины были конфискованы в результате рейдов, проведенных при помощи патрульной полиции в Ереване, а также в Гюмри и в Ванадзоре, было проверено более 130 машин из третьих стран. Указанные 16 машин были конфискованы потому, что владельцы передали их третьим лицам. Между тем, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС машины, завезенные в режиме временного импорта, могут использоваться только их владельцем. Передать их можно только родителям, детям либо супруге/супругу. Во всех остальных случаях необходимо разрешение таможенных служб. Комитет напоминает, что без этого разрешения машины нельзя передавать даже по нотариальной доверенности.