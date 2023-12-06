Среда, 6 Декабря 2023 19:10

АрмИнфо. При нынешней власти, в отличие от предшественников, политических деятелей не убивают у подъездов домов, заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 6 декабря в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата фракции <Айастан> Левона Кочаряна.

<Действующее правительство провалив управление страной, понеся огромные людские и территориальные потери, перманентно <трубит> о демократии. Демократия - конечно хорошо и надо к ней стремиться. Мой вопрос о том, изучали ли вы, в каких еще демократических странах, к которым вы стремитесь, сажают людей за записи в соцсетях, преследуются ли там за инакомыслие?> , - поинтересовался Кочарян.

<Мы не можем следить за статистикой всех стран, но можем сравнить со статистикой прошлого периода. И можем, например, сказать, что политиков у подъездов не убивают, в народ не стреляют, результаты выборов не фальсифицируются, не входят в долю в чужом бизнесе, земельные участки в <Ераблуре> не приватизируются>, - сказал Пашинян.

При этом, правительство следит за международными докладами и рейтингами, которые уже пятый год подряд фиксируют прогресс Армении в сфере демократии. <Считаем ли мы нашу демократию безупречной? Нет, не считаем, но не сомневаюсь, что по итогам проводимых реформ, мы придем к нашему идаелу независимой справедливой судебной системы>, - сказал он.

Кочарян-младший в ответ призвал ответить на конкретный вопрос, и перестать вспоминать события прошлых лет, заметив, что <так можно дойти и до сталинских времен>. Он напомнил про смертельный наезд премьерского кортежа на беременную Сону Мнацаканян в прошлом году. Ни один автомобиль из кортежа даже не остановился. Что касается утверждений о становлении независимой судебной системы, то, по словам оппозиционного депутата, все наблюдают за тем, как судьи <печатают> приговоры политическим оппонентом действующей власти.

Премьер же, в свою очередь, вспомнил про трагическую смерть в кафе <Поплавок> Погоса Погосяна, избитого до смерти охранниками Роберта Кочаряна. <Моя конституционная обязанность отвечать на вопросы парламентария. Насколько это вас удовлетворяет - ваша оценка. А даю тот ответ, который вам следует принять к сведению>, - заключил глава кабмина.