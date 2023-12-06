Среда, 6 Декабря 2023 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, 50, 52, 54 на улице Пушкина, жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца, жилые дома 29, 31, 33, 35 на улице Абовяна, жилые дома 22, 24 на улице Исаакяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна; жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 7, 7А на улице Сундукяна, 8-10 на улице Гр. Кочара, 27 на улице Гюльбенкяна, 99-120 на улице Эмина, 11-220 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично улицы Абовяна, Камо, Чаренца, Азатамартикнери в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Ринд;

в Котайкской области:

10։00-16:00 жилые дома 32, 39 в 3-ем квартале, ясли-детский сад “Цицернак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа; частично села Ариндж и Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

10։00-10:30 частично город Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-11:30 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-12:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 36-76 на улице Суворова, частные дома 16-40 на улице Садунци Давида;

11:00-17:00 жилые дома 71, 71/1 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 89, 91 на улице Бюзанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на улице Глинка, жилой дом 48 на пр. Тиграна Меца, частные дома 109-141 (нечетные) на улице Атояна, частные дома 94-147 на 12-ой улице, 33-53 (нечетные) и 52-58 (четные) на 15-ой улице Нор Ареша;2-ой переулок улицы Арин Берд; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 6-31 на улице Улнеци, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца;

в Араратской области:

10:00-11:00 частично села Авшар, Айгаван;

10:00-12:00 частично села Дарбник, Нор Харберд;

10:00-13:00 частично поселок Воску Корзман Фабрика в городе Арарат; частично улица касяна в городе Веди;

10:30-12:30 частично улица Исакова в городе Арташат;

13:00-15:00 село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арени;

11:30-12:30 частично квартал “Моз” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-13։00 квартал ‘Макраван”, кварталы “Спнаданоц”, “Верин Ахбюрак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС;

12։00-16։00 квартал “Кармир Банакаиннери”, улицы Интернационал, Волкова, Гарни, Гегард, Пионеракан, Элари в городе Абовян; частично села Элар, Маяковский, Балаовит, Арамус;

в Гегаруникской области:

10։30-11:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), населенные пункты Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надарян, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21, компания ‘Чамбараки чанапарнери шаагорцман ев шинараран”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

12։00-15։00 улица Метагагорцнери, тир, воинская часть, станция компании “Юком”, промышленная зона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.