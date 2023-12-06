Среда, 6 Декабря 2023 17:38

АрмИнфо. Правящая партия "Гражданский договор" в одностороннем порядке расторгает меморандум о сотрудничестве, подписанный 30 октября 2021 года с социальной партией "Блок Баласанян". Об этом говорится в заявлении, распространенном "ГД".

В заявлении правящей силы сообщается, что заместители мэра Артур Папикян и Ваагн Мкртчян подадут заявления об отставке. Данное решение в партии обусловили тем, что якобы Гюмри не управляется в соответствии с законодательством Республики Армения, и в городе осуществляется теневое управление. "А это в свою очередь затрудняет как деятельность мэрии Гюмри, так и работу представителей "ГД" в исполнительных звеньях муниципалитета", - далее говорится в заявлении.

Фракция "ГД" в Совете старейшин Гюмри 11 декабря в 13:00 проведет пресс-конференцию, посвященную ситуации и дальнейшим действиям. Она состоится в медиацентре "Диалог" (адрес: Гюмри, ул. Алека Манукяна 1/2).

Добавим, что правящая партия на выборах в Гюмри заняла лишь второе место. В представительном органе второго города страны ни у одной силы нет большинства. И они получили власть, объединившись с партией Баласаняна - экс-мэра Гюмри.