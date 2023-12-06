Среда, 6 Декабря 2023 17:37

АрмИнфо. Президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжает раздавать советы из заключения. Он в очередной раз обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, советуя "бежать" в ЕС и НАТО.

"Россия запретила импорт почти всей армянской сельхозпродукции и армянского коньяка. Ну те, кто в руководстве Кремля любит армянский коньяк, себя ограничивать не будут (после эмбарго на грузинское вино, им угощали грузинских журналистов в кремлевском буфете без проблем) а на мнение обычных россиян им наплевать. Но этот запрет должен зажечь все красные лампочки для Пашиняна. Путин не армянский коньяк невзлюбил, а самого Пашиняна, и эмбарго - это очередной шаг выдавливания его из власти. Я хочу повторить еще раз для премьера Армении. Уважаемый Никол - беги, быстрее беги, беги без оглядки из ОДКБ, из Евразес, беги в Европейский Союз, НАТО, в новые региональные союзы. Но главное, унеси ноги подальше от России, спаси себя и армянскую государственность! Путин - как бульдог. Он кусается и не отстает, пока не сожмет свои зубы. Вырывайтесь от этого укуса, чтобы выжить. Я уверен, что еще не поздно. И хватит медлить и раскачиваться. Промедление смерти подобно!"- написал Саакашвили на своей странице в Facebook. Добавим, что это уже третий посыл Саакашвили Пашиняну за последний месяц с небольшим