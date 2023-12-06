Среда, 6 Декабря 2023 15:56

АрмИнфо.Кадры из Еревана, опубликованные представляющим себя в экспертных кругах Азербайджана как <военного эксперта> и арменоведа Тельманом Гасымовым, были сделаны в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Службы национальной безопасности РА.

В ведомстве подчеркнули, что в ноябре 2017 года гражданин РА А.К., имеющий двойное гражданство, заснял на видео и переправил Гасымову

здание в Ереване, в котором тот родился.

6 лет спустя Гасымов смонтировал это видео, добавив к нему свой голос, пытаясь, тем самым, посеять панику в армянском обществе и увеличить свой <вес> среди азербайджанской аудитории. СНБ представило скриншот отрывка из переписки от 2017 года.

СНБ призывает СМИ и население Республики Армения воздержаться от публикации непроверенной и недостоверной информации, а также материалов, содержащих фальсификации, распространяемые азербайджанской пропагандистской машиной, чтобы не вызывать ненужной напряженности и паники среди общественности. В СНБ Армения уверяют, что оперативная ситуация находится под полным контролем.

Ранее Тельман Гасымов заявил, что тайно побывал в Ереване и даже зашел в дом, где родился. В "подтверждение" он выложил видео, на котором слышна его речь на армянском языке.