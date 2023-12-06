Среда, 6 Декабря 2023 15:27

АрмИнфо.Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 6 декабря принял главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, глава аппарата премьер-министра поблагодарил ЕС за усилия, направленные на активизацию сотрудничества, и выразил надежду, что обоюдное стремление к углублению взаимодействия придаст новый импульс быстрой реализации текущих и ожидаемых инициатив.

Арутюнян, коснувшись проблем насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, указал на постоянную поддержку со стороны Евросоюза, направленную на удовлетворение потребностей беженцев.

Собеседники обменялись мнениями о ходе и перспективах сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, коснулись развития региона и безопасности, а также хода реформ, инициированных правительством РА. В этом контексте собеседники также подчеркнули важность стратегических коммуникаций, необходимости внедрения и становления их как института, рассмотрения возможностей и механизмов изучения и локализации лучших практик Евросоюза.

Представляя проект <Перекресток мира> Василису Марагосу, Арутюнян отметил, что правительство Армении рассчитывает на активную поддержку

всех международных партнеров в реализации этой важной региональной инициативы.

Достигнута договоренность о совместных усилиях по повышению эффективности нынешнего сотрудничества между Республикой Армения и Европейским Союзом.