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АрмИнфо.Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 6 декабря принял главу делегации Евросоюза в Армении, посла Василиса Марагоса.
Как сообщает пресс-служба правительства РА, глава аппарата премьер-министра поблагодарил ЕС за усилия, направленные на активизацию сотрудничества, и выразил надежду, что обоюдное стремление к углублению взаимодействия придаст новый импульс быстрой реализации текущих и ожидаемых инициатив.
Арутюнян, коснувшись проблем насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, указал на постоянную поддержку со стороны Евросоюза, направленную на удовлетворение потребностей беженцев.
Собеседники обменялись мнениями о ходе и перспективах сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, коснулись развития региона и безопасности, а также хода реформ, инициированных правительством РА. В этом контексте собеседники также подчеркнули важность стратегических коммуникаций, необходимости внедрения и становления их как института, рассмотрения возможностей и механизмов изучения и локализации лучших практик Евросоюза.
Представляя проект <Перекресток мира> Василису Марагосу, Арутюнян отметил, что правительство Армении рассчитывает на активную поддержку
всех международных партнеров в реализации этой важной региональной инициативы.
Достигнута договоренность о совместных усилиях по повышению эффективности нынешнего сотрудничества между Республикой Армения и Европейским Союзом.
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|"Гражданский договор" в одностороннем порядке расторгает меморандум о сотрудничестве с партией "Блок Баласанян"
|Никол, унoси подальше ноги от России: Саакашвили продолжает раздавать советы Пашиняну
|Алиев заверяет: Азербайджан не планирует оккупации территорий Армении
|Произошедшие в Алаверди события можно охарактеризовать как победу закона - министр
|Захарова: Именно с подачи западников ни единым словом не были упомянуты вопросы прав и безопасности карабахских армян
|Кадры, выложенные азербайджанцем, были сделаны в 2017 году - СНБ
|Армения и Египет обсудили возможности сотрудничества в сфере военной промышленности
|Правительство РА рассчитывает на поддержку международных партнеров в реализации инициативы "Перекресток мира"
|Очень не хочется, чтобы армянский народ опять обманули как бы западные друзья - Захарова
|Апелляционный суд вновь оставил под стражей полковника АО Арцаха Норайра Асланяна - Защита обратится в ЕСПЧ
|Захарова: Одним из уроков Спитакского землетрясения стала нерушимость российско- армянской дружбы
|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Фонд Азнавура запустил проект по оказанию помощи беженцам из Арцаха
|Оппозиционер о средней зарплате граждан Армении: Сидим в ресторане, как вдруг вошел Абрамович, и все в среднем стали миллионерами
|Еврокомиссия: Имущество и культурное наследие карабахских армян должны быть защищены
|Произошедшее в общине Алаверди - это захват власти путем незаконной узурпации представительного органа
|Сенатор Бен Кардин призвал Блинкена сосредоточивать усилия на привлечении режима Алиева к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе
|Пашинян провел заседание правления правящей партии
|Tрадиции кузнечного ремесла Гюмри включены в мировой список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
|Госдеп: Прекращение дипотношений с Азербайджаном противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе
|Посол США в Армении отвезла гуманитарную помощь арцахцам, нашедшим прибежище в Лорийской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Индия как страна G20 поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира - Посол
|Мэрия Еревана не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте
|В Совфеде и Госдуме прокомментировали решение армянских парламентариев не ехать на ПА ОДКБ в Москву
|Все, что мы имеем, законно: Левон Кочарян опровергает мифы, приписываемые его семье
|Роберт Кочарян "не умыл руки и не отошел в сторону", заверил сын экс-президента
|В армянском Алаверди напряженная ситуация, вызванная отстранением от руководства мэра города
|Военное вторжение Азербайджана заставило 150 тысяч человек покинуть свои дома в зоне карабахского конфликта - Боррель
|Встреча министров иностранных дел Туркменистана и России
|Шведский депутат назвал причудливой азербайджанскую риторику по отношению к Армении
|Список ценностей нематериального культурного наследия Армении, нуждающихся в немедленной защите, пополнился новыми элементами
|Посол ЕС: Детали оборонного сотрудничества между Арменией и ЕС станут известны по итогам визита в Армению технической миссии ЕС
|Председатель НС Армении не поедет на заседание Совета ПА ОДКБ
|Правозащитник: Правительство Азербайджана не заинтересовано в мире
|Спикер НС к оппозиции: будете ли вы судить президента РФ за признание Арцаха в составе Азербайджана?
|Шестьдесят американских законодателей призвали лидеров Конгресса направить Армении помощь в области безопасности и поддержать беженцев из Арцаха
|Оппозиция в НС считает, что власти избрали направление по уничтожению армянского парламентаризма
|Вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны обсудили в Пентагоне Армен Григорян и Лора Купер
|Строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам - отчет Caucasus Heritage Watch
|Тойво Клаар отреагировал на убийство вражеской стороной военнослужащего ВС Армении
|Эпоха мира в действии: От вражеской пули погиб военнослужащий ВС Армении
|В МИД Армении обвинили Азербайджан в провокации, направленной на торпедирование мирных переговоров
|Мирзоян: Коллективный провал в предупреждении геноцида не должен быть оправданием индивидуального бездействия каждого из государств ООН
|Армения и Россия не дойдут до Фемиды в вопросе поставок российского вооружения - замминистра обороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Афинах начали издавать новый армянский журнал на греческом языке
|Скончался армянский режиссер Сурен Бабаян
|Платформа гражданского общества ЕС-Армения обеспокоенна процессами вокруг избрания двух членов Комиссии по предупреждению коррупции
|С 2024 года Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Научное сообщество Армении призывает профильное госведомство снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса
|Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет
|Азербайджан пока не ответил на шестой вариант проекта по мирному договору Армении - замглавы МИД
|В Армении будут на три года продлены сроки предоставления гражданства армянам с советскими паспортами
|Азербайджанские власти намерены "албанизировать" армянскую церковь Сурб Арутюн в оккупированном Гадруте
|В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия
|Читать больше
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