Среда, 6 Декабря 2023 15:24

АрмИнфо.Очень не хочется, чтобы армянский народ опять обманули как бы западные друзья. Об этом 6 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать решение Еревана искать сотрудничество в оборонной сфере на Западе.

Дипломат отметила, что российская сторона уже говорила об этом. "Что касается Франции и вот этих бронемашин "Бастион" - это неликвид. Это очевидно даже из ситуации, разворачивающейся в контексте специальной военной операции", - сказала она, напомнив, что подробно комментировала это в ходе брифинга 22 ноября.

При этом дипломат с сожалением добавила, что если бы многие СМИ, имеющие отношение к нынешним властям Армении не подавали эту информацию искаженно и не занимались бы антижурналисткой деятельностью, и давали собственному народу возможность знакомиться с цитатами, то, наверное, было бы понятно, что "в очередной раз народу Армении со стороны Запада подсовывается фальшивка".

"Почему фальшивка? Да потому, что вот эта сборная солянка из военной техники, производства разных стран никогда не способствовала обороноспособности. Ну, это же очевидно", - сказала она.

Касаясь заявления армянского оборонного ведомства о необходимости решения проблем с Россией, возникших в вопросе поставок вооружения в духе партнерства, Захарова отметила, что Москва может это только приветствовать. "Как понимаем, у Минобороны России аналогичный настрой", - резюмировала представитель МИД России.

Напомним, что Франция в начале октября текущего года положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. А уже 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таким машин.