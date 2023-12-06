Среда, 6 Декабря 2023 15:24

АрмИнфо.Адвокатам полковника запаса Армии обороны Арцаха Норайра Асланяна, награжденного орденами Боевого креста I и II степени, 4 декабря 2023 года было передано решение Апелляционного суда о сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении их подзащитного. Об этом говорится, в поступившем в АрмИнфо, заявлении адвокатов Асланяна.

Как сообщала ранее группа защиты, суду были представлены исчерпывающие доказательства того, что обнаруженные у полковника Асланяна боеприпасы хранились у него на законных основаниях. В частности, они были официально предоставлены занимавшему должность заместителя начальника Управления безопасности Аппарата президента Республики Арцах Норайру Асланяну в рамках выполнения им конкретных обязанностей со стороны Аппарата.

Между тем, суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана, не оспаривая релевантность и достоверность представленных доказательств, делает заявление, противоречащее закону и базовым принципам логики, о том, что "представленные доказательства не снимают обвинение", а Апелляционный суд, полностью игнорируя данное обстоятельство, просто заключает, что судом первой инстанции принято правильное решение.

По мнению адвокатов, если это абсурдное, с юридической точки зрения, обвинение дойдет до стадии публичного судебного разбирательства, будет очень интересно узнать, какие еще доказательства необходимо было бы предоставить, чтобы подтвердить правомерность якобы незаконного хранения боеприпасов. Адвокат Армен Андрикян отметил: "Абсурдный характер обвинения и продолжающееся содержание под арестом в условиях отсутствия обоснованных подозрений и оснований для лишения свободы, как правило, заставляют задуматься о реальных мотивах судебного процесса. Однозначно, мера пресечения в виде заключения под стражу, применяемая в отношении полковника Асланяна, содержит в себе элементы наказания. При этом совершенно не ясно, за какое именно "деяние" наказывают полковника Асланяна".

Особое беспокойство вызывает тот факт, что Служба национальной безопасности Республики Армения посчитала целесообразным заявить в качестве аргумента на суде, что Норайр Асланян, как высокопоставленный военный, пользуется авторитетом в обществе и может использовать свое влияние с целью воздействия на ход следствия. Этот аргумент, все чаще повторяемый в последнее время, способствует созданию плохой практики в правоохранительной системе, поэтому команда защиты считает необходимым зафиксировать, что хорошая репутация и авторитет человека не могут и не должны становиться обоснованием его ареста. По такой логике, чтобы освободиться из-под ареста, человек должен быть "подлецом".

Более того, попытки объяснить содержание под стражей Норайра Асланяна "опасениями", что в противном случае он может скрыться от следствия, уехав в Арцах, выходят за рамки здравого смысла.

Принимая во внимание все вышеизложенное, группа защиты полковника Асланяна сообщает, что, считая исчерпанными все действующие в государстве эффективные средства защиты против продления срока содержания под арестом, готовится обратиться с заявлением в Европейский суд по правам человека. Напомним, что Норайр Нельсонович Асланян - военный командир с высшим военным образованием, служивший в армянской армии с 1991 по 2022 годы. За большие успехи в военной службе награжден орденами Боевого креста I и II степени, а также многочисленными орденами за боевую службу Республики Армения и Республики Арцах. С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления безопасности Аппарата президента Республики Арцах.