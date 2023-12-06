Среда, 6 Декабря 2023 15:22

АрмИнфо. 7 декабря 1988 года землю древней Армении постигло величайшее бедствие в ее истории. Случилось страшное 10-бальное землетрясение с эпицентром в городе Спитак. Об этом 6 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Оно уничтожило множество населенных пунктов, унеся жизни нескольких десятков тысяч граждан. По разным оценкам в результате стихии было разрушено 9 млн квадратов жилой площади - порядка 20% всего жилого фонда республики. Более 500 тысяч человек остались без крова", - напомнила Захарова, добавив, что в минуту страшного горя на помощь армянскому народу пришла вся огромная страна, друзья из-за рубежа, включая и, конечно же, армянскую диаспору.

Дипломат добавила, что комиссию по ликвидацию последствий трагедии возглавил Николай Рыжков, его сопровождал министр здравоохранения СССР и более 100 высококвалифицированных медиков. По словам Захаровай высочайших героизм продемонстрировали более 20 тысяч солдат и офицеров, участвующих в расчистке завалов. "Из всех Союзных республик поступала гуманитарная помощь. Приехали 45 тысяч строителей. В России всегда будут помнить об этой катастрофе, и воспринимают беду армянского народа как свою собственную и хранят память о жертвенном порыве всего Советского народа", - отметила дипломат.

В этом ключе она отметила, что по традиции в эти дни в Гюмри, где воздвигнут памятник невинным жертвам землетрясения, проводится международная конференция "Спитакское землетрясение взгляд из прошлого в будущее", организованная Гюмрийским филиалом Россотрудничества.

"Среди целей форума - определение наиболее проблемных точек застройки в городской черте и в городе Гюмри, формирование рекомендаций с учетом сохраняющихся сейсмических показателей. А они достаточно высоки в этом регионе Армении", - сказала дипломат, добавив, что одним из уроков Спитакского землетрясения стала нерушимость российско-армянской дружбы.

"Как бы ни складывалась политическая конъюнктура, наша братская дружба преодолеет любые сложности, потому, что она проверена временем", - резюмировала Захарова.