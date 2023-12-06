Среда, 6 Декабря 2023 15:22

АрмИнфо. Одними из важнейших ожиданий граждан от "бархатной" революции в 2018 году были связаны с правосудием и борьбой с коррупцией. Об этом 6 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, эти ожидания продолжают оставаться на своем месте, что означает отсутствие их полноценной реализации. "Но почему так происходит? Идут даже разговоры о том, что власти страны изменили принципам и ценностям революции. Но прежде чем ответить на эти разговоры, необходимо прояснить для себя, что такое правосудие, справедливость, как они проявлялись, и как должно проявляться. После "бархатной" революции все ожидали, что в стране воцарится правосудие и справедливость, то есть, на площадях будут выносится приговоры, которые будут приводиться в исполнение, в том числе, по конфискации незаконно нажитого имущества конкретно указываемых лиц. Иными словами, все то, что времена французской революции характеризовалось, как террор", -сказал премьер- министр.

Он добавил, что власти не пошли по этому пути по одной простой причине: в 2018 году осуществлена не Октябрьская социалистическая революция, а революция любви и согласия, пообещав, что в стране никаких вендетт не будет. "Это важная особенность, потому что отказ от применения вендетты является нашим революционным обязательством перед народом. Правда, здесь возникает противоречащий вопрос: как осуществить правосудие без использования вендетты. Здесь как раз и встает проблема, связанная с тем, что такое справедливость, как и где вершится правосудие. Наша позиция была и остается неизменной: справедливость решается в институтах, которые при осуществлении правосудия имеют на то полномочия, действуя в соответствии с требованиями Конституции и законов", - подчеркнул Пашинян.

Он заметил, что все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью. В противном случае, один может расстрелять другого в подъезде здания, другой - разбить нос, третий - потребовать вхождения в пай компании, четвертый - присвоить чужое имущество. <Это не только не может считаться справедливостью, хотя может найти одобрение в обществе, но и путь к разрушению государства. Справедливость - это институциональное явление, все то, что не институционально, не является справедливостью>, - сказал глава армянского правительства, добавив, что кабмин предпринимает шаги по формированию в стране глубокого институционального правосудия и справедливости.

Он заметил, что за последние пять лет финансирование судебной системы страны удвоилось, причем, эта тенденция продолжится и в 2024 году. Зарплаты судей Кассационного суда существенно повысились, а зарплаты судей Апелляционного суда и судов первичной инстанции повысятся с 1 января 2024 года. Также за последние пять лет удвоилась зарплата сотрудников прокуратуры, которая продолжит рост и в следующем году. Финансирование же Следственного комитета увеличилось на 226%, зарплата следователей СК почти удвоилась. В то же время финансирование Антикоррупционного комитета в 2023 году по сравнению с 2018 годом, когда он был Специальной следственной службой, возросло на 443%,а зарплата его следователей существенно повысилась.

Премьер заметил, что рост этих зарплат осуществляется для общества, поскольку судьи, прокуроры и следовали оказывают услугу людям и обществу. В то же время, Пашинян указал на серьезнейшую проблему, связанную с неизбежностью правосудия. По его словам, судить о работе всех правовых структур следует не по количеству возбужденных дел, а по количеству принятых судебных решений. Иногда складывается впечатление, что судебные процессы могут длиться вечно, и этому явлению не видно конца.

Пашинян подчеркнул, что с 2018 году в судах открылось 60 новых вакантных мест. Дела же, связанные с конфискацией до 5 млн драмов, рассматриваются в Арбитражном суде, что позволяет избежать дополнительной загруженности судов. <Любишь родину - будь законопослушным>, - заключил свое выступление глава правительства.