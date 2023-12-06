Среда, 6 Декабря 2023 15:13

АрмИнфо. После военной агрессии Азербайджана, которая привела к принудительному переселению армян Арцаха, Фонд Азнавура запустил проект по оказанию помощи пострадавшему населению.

Согласно сообщению Фонда, после сбора и тщательной обработки данных, предоставленных государственными органами, был составлен список бенефициаров, включающий 800 детей в возрасте от 0 до 35 месяцев.

"С помощью волонтеров мы собрали 800 индивидуальных продуктовых наборов с продуктами питания (детская смесь, крупы для приготовления каш) и гигиеническими товарами (подгузники), каждый из которых рассчитан на нужды одного ребенка в течении 5-и месяцев.

Затем продуктовые наборы были отправлены в пункты распределения 9 городов: Степанаван, Ванадзор, Наири, Ереван, Арташат, Веди, Арарат, Раздан и Чаренцаван. Отсюда помощь распределялась по городам и окрестным сельским общинам", - говорится в сообщении Фонда.

При этом выражается глубокая благодарность Фонду Бюллюкян, Ассоциации "Азнавур для Армении", Фонду Веолия и Ордену Святого Лазаря Иерусалимского за их щедрый вклад в проект; "SPFA" (Протестантская солидарность Франции-Армении) за огромную поддержку в организации процесса распределения, а также волонтерам и другим партнерам, благодаря которым удалось успешно выполнить эту миссию