Среда, 6 Декабря 2023 13:01

АрмИнфо. <Сидим в ресторане, как вдруг вошел Роман Абрамович, и все посетители в среднем стали миллионерами>, - заявил в Национальном Собрании РА депутат от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, с сарказмом отозвавшись о данных по средней заработной плате, которая составила 260 тысяч драмов.

Депутат заметил, что необходимо оценить то, что произошло за последние 20 дней, когда завершились предварительные слушания по главному экономическому закону страны. <Кроме того, что в ресторан вошел Абрамович, мы наблюдаем подорожание сельскохозяйственной продукции в сентябре-октябре, снижение экономической активности, рост количества жалоб от различных субъектов хозяйствования, начиная от рыбоводческих хозяйств и заканчивая импортерами автомобилей>, - сказал оппозиционер, добавив, что несмотря на радужные заявления властей, в стране имеются многочисленные проблемы.

В частности, как напомнил Хачатрян, растет государственный долг, а капитальные расходы недовыполняются. Политика правительства не направлена на изменение структуры госбюджета, в том числе, с применением инновационных технологий. Между тем, подавляющая часть инвестиций направлена на сферу услуг. <Мы направили по этому поводу запрос в Министерство высокотехнологической промышленности, но получили ответ, который говорит об отсутствии данных о темпах роста сферы программного обеспечения. О чем мы говорим, когда укладчик асфальта, работая в 40-градусную жару, выплачивает подоходный налог в госказну, а эти деньги направляются на проверяющую в музеях и театрах организацию. Может, все же средства направить на то, чтобы ребенок этого укладчика асфальта посещал музеи и театры? Проблема заключается именно в этом, нет систематизированного подхода к решению имеющихся проблем>, - заключил Хачатрян.