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АрмИнфо. <Сидим в ресторане, как вдруг вошел Роман Абрамович, и все посетители в среднем стали миллионерами>, - заявил в Национальном Собрании РА депутат от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян, с сарказмом отозвавшись о данных по средней заработной плате, которая составила 260 тысяч драмов.
Депутат заметил, что необходимо оценить то, что произошло за последние 20 дней, когда завершились предварительные слушания по главному экономическому закону страны. <Кроме того, что в ресторан вошел Абрамович, мы наблюдаем подорожание сельскохозяйственной продукции в сентябре-октябре, снижение экономической активности, рост количества жалоб от различных субъектов хозяйствования, начиная от рыбоводческих хозяйств и заканчивая импортерами автомобилей>, - сказал оппозиционер, добавив, что несмотря на радужные заявления властей, в стране имеются многочисленные проблемы.
В частности, как напомнил Хачатрян, растет государственный долг, а капитальные расходы недовыполняются. Политика правительства не направлена на изменение структуры госбюджета, в том числе, с применением инновационных технологий. Между тем, подавляющая часть инвестиций направлена на сферу услуг. <Мы направили по этому поводу запрос в Министерство высокотехнологической промышленности, но получили ответ, который говорит об отсутствии данных о темпах роста сферы программного обеспечения. О чем мы говорим, когда укладчик асфальта, работая в 40-градусную жару, выплачивает подоходный налог в госказну, а эти деньги направляются на проверяющую в музеях и театрах организацию. Может, все же средства направить на то, чтобы ребенок этого укладчика асфальта посещал музеи и театры? Проблема заключается именно в этом, нет систематизированного подхода к решению имеющихся проблем>, - заключил Хачатрян.
|Закон есть закон, и пока он действует, необходимо его выполнять - премьер
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|Правительство РА рассчитывает на поддержку международных партнеров в реализации инициативы "Перекресток мира"
|Очень не хочется, чтобы армянский народ опять обманули как бы западные друзья - Захарова
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|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Фонд Азнавура запустил проект по оказанию помощи беженцам из Арцаха
|Оппозиционер о средней зарплате граждан Армении: Сидим в ресторане, как вдруг вошел Абрамович, и все в среднем стали миллионерами
|Еврокомиссия: Имущество и культурное наследие карабахских армян должны быть защищены
|Произошедшее в общине Алаверди - это захват власти путем незаконной узурпации представительного органа
|Сенатор Бен Кардин призвал Блинкена сосредоточивать усилия на привлечении режима Алиева к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе
|Пашинян провел заседание правления правящей партии
|Tрадиции кузнечного ремесла Гюмри включены в мировой список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
|Госдеп: Прекращение дипотношений с Азербайджаном противоречило бы интересам мира и безопасности в регионе
|Посол США в Армении отвезла гуманитарную помощь арцахцам, нашедшим прибежище в Лорийской области
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Индия как страна G20 поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира - Посол
|Мэрия Еревана не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте
|В Совфеде и Госдуме прокомментировали решение армянских парламентариев не ехать на ПА ОДКБ в Москву
|Все, что мы имеем, законно: Левон Кочарян опровергает мифы, приписываемые его семье
|Роберт Кочарян "не умыл руки и не отошел в сторону", заверил сын экс-президента
|В армянском Алаверди напряженная ситуация, вызванная отстранением от руководства мэра города
|Военное вторжение Азербайджана заставило 150 тысяч человек покинуть свои дома в зоне карабахского конфликта - Боррель
|Встреча министров иностранных дел Туркменистана и России
|Шведский депутат назвал причудливой азербайджанскую риторику по отношению к Армении
|Список ценностей нематериального культурного наследия Армении, нуждающихся в немедленной защите, пополнился новыми элементами
|Посол ЕС: Детали оборонного сотрудничества между Арменией и ЕС станут известны по итогам визита в Армению технической миссии ЕС
|Председатель НС Армении не поедет на заседание Совета ПА ОДКБ
|Правозащитник: Правительство Азербайджана не заинтересовано в мире
|Спикер НС к оппозиции: будете ли вы судить президента РФ за признание Арцаха в составе Азербайджана?
|Шестьдесят американских законодателей призвали лидеров Конгресса направить Армении помощь в области безопасности и поддержать беженцев из Арцаха
|Оппозиция в НС считает, что власти избрали направление по уничтожению армянского парламентаризма
|Вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны обсудили в Пентагоне Армен Григорян и Лора Купер
|Строительство в Шуши наносит непоправимый вред армянским объектам - отчет Caucasus Heritage Watch
|Тойво Клаар отреагировал на убийство вражеской стороной военнослужащего ВС Армении
|Эпоха мира в действии: От вражеской пули погиб военнослужащий ВС Армении
|В МИД Армении обвинили Азербайджан в провокации, направленной на торпедирование мирных переговоров
|Мирзоян: Коллективный провал в предупреждении геноцида не должен быть оправданием индивидуального бездействия каждого из государств ООН
|Армения и Россия не дойдут до Фемиды в вопросе поставок российского вооружения - замминистра обороны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Афинах начали издавать новый армянский журнал на греческом языке
|Скончался армянский режиссер Сурен Бабаян
|Платформа гражданского общества ЕС-Армения обеспокоенна процессами вокруг избрания двух членов Комиссии по предупреждению коррупции
|С 2024 года Армения откажется от печати в паспорте, указывающий на действительность документа в зарубежных странах
|Научное сообщество Армении призывает профильное госведомство снять из школьной программы новые учебники по истории для 7 класса
|Уклонисты от службы в ВС РА смогут избежать уголовного наказания при выплате средств в госбюджет
|Азербайджан пока не ответил на шестой вариант проекта по мирному договору Армении - замглавы МИД
|В Армении будут на три года продлены сроки предоставления гражданства армянам с советскими паспортами
|Азербайджанские власти намерены "албанизировать" армянскую церковь Сурб Арутюн в оккупированном Гадруте
|В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия
|Читать больше
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